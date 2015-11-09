به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس، در هفته گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار بیش از ۴۸۰ برنامه فرهنگی و تخصصی حوزه کتاب در سطح استان برگزار می شود که برگزاری ۳۵ نشست نقد کتاب از جمله آنهاست و در آن ادبیات معاصر بررسی می شود. در این میان کتاب «نامیرا» اثر صادق کرمیار را روز ۲۷ آبان ماه زیر ذره بین منتقدان شیرازی قرار خواهد گرفت.

کتاب «نامیرا» اثر صادق کرمیار که این روزها در فضای رسانه ای با اقبال زیادی مواجه شده از ساعت ۹ روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه توسط منتقدان شیرازی از جمله بیژن کیا در شهر کاغذی شیراز نقد و بررسی خواهد شد.

نقد کتاب «سه دیدار با مردی که از فرا سوی باور ما می آمد» اثر نادر ابراهیمی در شهرستان بوانات انجام می شود.

کتاب ماه منیر اثر فریبا خورشیدی نیز در نشست نقد شهرستان ممسنی و کتاب مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی نوشته زهرا خواجه زاده در گراش مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

نقد کتاب کتاب فرهاد و شیرین شعله نی ریزی به تصحیح دکتر مختار کمیلی در شهرستان نیریز، دالان بهشت در شهرستان فیروزآباد و «نه آبی نه خاکی» اثر علی موذنی در شهرستان مهر انجام می شود.

سروستانی ها با برگزاری ۵ نشست نقد کتاب، حضوری پررنگ در این حوزه دارند. نقد کتاب های شاه بی شین(محمد کاظم مزینانی)، یک عاشقانه ی آرام(نادر ابراهیمی)، از به(رضا امیر خانی)، مسیا(سید مصطفی موسوی گرمارودی) و گزیده داستان های سید محمد علی جمالزاده در این شهرستان انجام می شود.

لارستانی ها، مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی، «آفاق حکمت درسپهر سنت» نوشته حامد زارع و ادوارشعر فارسی نوشته دکتر شفیعی کدکنی را نقد می کنند.

نقد و بررسی کتاب های «پایی که جا ماند» از سید ناصر حسینی پور در شهرستان کوار، «و بهاری دیگر اتفاق نیفتاد» و «علمدار عصار» در اقلید، «همه دوستان من» نوشته غلامرضا قلی زاده در خرامه، «پنج تله تئاتر بامزه» در داراب،»بار هستی» نوشته میلان كوندرا و «توجیه المسائل كربلا» نوشته سید علی اصغر علوی در شهرستان آباده، «واما بعد» و «فرهنگ مردم استهبان» اثر علی حکمت در استهبان، دُن كیشوت و سووشون در شهرستان زرین دشت، «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته (مصطفی مستور) و جاذبه و دافعه حضرت علی(ع) اثر ماندگار شهید مطهری در فراشبند انجام می شود.

در شهرستان فسا «داستانهای عامه پسند ایرانی با حضور اعضای کتابخانه» در کتابخانه شهید جاویدی، «از عشیره آفتاب» اثر دکتر محمد حسین بهرامیان و «مانا و ماندگاری شهر مادری ام فسا» اثر جواد جعفری نقد می شود. کتابخوان های قیر و کارزین هم میزبان نشست های نقد «گریه کن ای ابر» تالیف رضا عبدالهی، «سلوک باران» تالیف مصطفی محدث خراسانی و «پیش ازاقیانوس تالیف امید مهدی نژاد» خواهند بود.