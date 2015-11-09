توسعه منطقه اورامانات از اولویت های مدیریت ارشداستان کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در دیدار اعضای شورای روحانیت شهرستان پاوه با وی، ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با علمای اهل تسنن این شهرستان اظهار داشت: حضور در منطقه اورامان و دیدار با مردم شهر و روستا از جمله برنامه های اصلی مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: در این دیدارها با بازدید میدانی از منطقه اورامانات، وضعیت و مشکلات منطقه از نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندار کرمانشاه توسعه منطقه اورامانات را از اولویت های مدیریت ارشد استان دانست و گفت: تلاش می کنیم با حضور و تعامل بیشتر تمام توان خود را برای حل مشکلات موجود و پیشرفت این منطقه به کار بگیریم.

رازانی یکی از دغدغه های جدی خود را ایجاد رونق اقتصادی در اورامانات دانست و گفت: با نظارت جدی بر کار دستگاه ها و ادارات مختلف تلاش می کنیم آن ها وظایف جاری و کارهای محوله را به درستی انجام دهند.

استاندار کرمانشاه افزود: اگر دستگاه ها به حال خود رها شوند کارها تلنبار شده و مردم دچار مشکل می شوند، بنابراین این نظارت ها موجب می شود خدمات رسانی به شکل بهتری انجام شوند.

دکتر رازانی در ادامه خاطرنشان کرد: طی این سال ها شاهد پیشرفت های خوبی در منطقه اورامانات بوده ایم و کارهای زیربنایی خوبی در آنجا صورت گرفته است ولی تلاش می کنیم با گسترش فعالیت های عمرانی امکانات زیادتری در منطقه ایجاد کنیم تا شاهد پیشرفت هرچه بیشتر باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سال های دور و زمانی که در استانداری کردستان حضور داشتم با نظرات سازنده ملاقادر قادری آشنا هستم و تلاش می کنیم در آینده تعامل خوبی با علمای اهل تسنن استان برقرار کنیم.

از محل اعتبارات سفر رهبری کارهای بزرگی در پاوه انجام شده است

در دنباله این نشست امام جمعه شهر پاوه اظهار داشت: خوشحالیم از اینکه کسی استاندار کرمانشاه شده است که قبلا استاندار کردستان بوده و اهل تسنن به ویژه پیروان امام شافعی(ع) را به خوبی می شناسد و سخنان ما را به خوبی درک می کند.

ماموستا ملا قادر قادری افزود: مردم استان کردستان با وجود گذشت سال ها همچنان از کارهای و خدمات ارزشمند شما سخن می گویند و امیدواریم این کارها و خدمات در استان کرمانشاه نیز تداوم داشته باشند.

وی در ادامه به سابقه ارزشمند مردم پاوه در طول دوران انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: مردم پاوه برای پیروزی انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و در قالب ارگان های انقلابی همچون بسیج و سپاه پاسداران به دفاع جانانه از خاک ایران پرداخته اند.

امام جمعه شهر پاوه همچنین عنوان کرد: سفر مقام معظم رهبری به شهرستان پاوه با استقبال بسیار باشکوه و گسترده مردم مواجه شد و ایشان اعتبارات بسیار خوبی را به این منطقه اختصاص داده اند.

وی افزود: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری کارهای بزرگی در حوزه گازرسانی، طرح هادی روستاها، بیمارستان و دیگر پروژه ها و طرح های عمرانی در شهرستان پاوه صورت گرفته است که لازم است با نصب تابلو مردم از این خدمت با خبر شوند.

ماموستا قادری در ادامه سخنانش وضعیت امنیت در شهرستان پاوه را خوب توصیف کرد و گفت: خوشحالیم که در این فضای پر از جنگ، آشوب و نا امنی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد ما صاحب امنیت هستیم.

وی افزود: داعش به عنوان دشمن اصلی این آب و خاک مشغول تبلیغ و فعالیت گسترده بر علیه ایران است و مردم اهل سنت با هوشیاری تمام با این موضوع برخورد کرده اند و راه نفوذ را بر دشمن بسته اند ولی در ادامه این راه نیازمند تلاش بیشتر و کمک و همراهی دولت محترم هستیم.

امام جمعه پاوه ادامه داد: دولت باید در زمینه کار فرهنگی به تلاش بیشتری بپردازد و برنامه های خود را در این عرصه گسترش دهد.

قادری در ادامه سخنانش خواهان رفع مشکلات بازارچه های مرزی شد و گفت: مردم این منطقه به لحاظ اقتصادی دچار مشکلات بسیاری هستند و تعداد زیادی از جوانان ما بیکار هستند و فعالیت و رونق این بازارچه ها می تواند به اقتصاد منطقه کمک کند.

وی در پایان دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، خط رهبری معظم و دفاع از حقوق مردم را سه محور اصلی فعالیت روحانیت اهل تسنن عنوان کرد.

گفتنی است، در این دیدار اعضای شورای روحانیت اهل تسنن شهرستان پاوه و همچنین امام جمعه شهرک دولت آباد کرمانشاه حضور داشتند و برخی از حاضران به ارائه دیدگاه ها و نظرات خویش پرداختند.