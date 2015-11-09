واکنش همراه اول به ادعای یک اپراتور درباره مهاجرت مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل هفته جاری محمد میرطاووسی عضو هیات مدیره اپراتور FCP شاتل، در دوازدهمین کنگره سالیانه شبکه‌های موبایل مجازی که از سوی موسسه تحقیقاتی «اینفورما» در لندن برگزار شد با اشاره به پارامترهای کلیدی بازار تلفن همراه ایران اعلام کرد: براساس نظرسنجی های انجام شده بیش از ۸۲ درصد از کاربران تلفن همراه ایران از سرویس‌های خود راضی نیستند و بیش از ۴۰ درصد از کاربران موبایل نیز از خدمات مشتریان اپراتورهای خود ناراضی هستند. طبق این نظرسنجی، بیش از ۴۱ درصد از کاربران همراه اول به مهاجرت به سمت ایرانسل و رایتل تمایل دارند که بیشتر آنها مشترکان با متوسط درآمد بالا هستند که به دنبال برخورداری از سرویس های مطلوب هستند.

دراین باره اپراتور همراه اول با صدور اطلاعیه ای از شاتل خواست آمال تجاری خود را به عنوان نظر مردم منتشر نکند.

اپراتور همراه اول اعلام کرد: «در پی انتشار خبری در وبسایت شاتل به نقل از عضو هیأت مدیره آن شرکت، مبنی بر تمایل ۴۱درصد از کاربران همراه اول به مهاجرت به سمت سایر اپراتورها، اپراتور اول تلفن همراه کشور معتقد است که یقینا این ادعا نادرست بوده و با نتایج نظرسنجی های متعدد صورت گرفته مغایر است.»

همراه اول در بیانیه خود اعلام داشت:« این اپراتور در بازه های زمانی منظم، اقدام به نظرسنجی های علمی از تمامی کاربران تلفن همراه و بخصوص مشترکان خود می کند و نتایج این نظرسنجی ها با ادعای مذکور کاملا مغایر است و در شمار ادعاهایی قرار می گیرد که در راستای تخریب برندهای بزرگ طراحی می شوند.»

همراه اول در پایان بیانیه خود، با اشاره به سهم خواهی ها و آمال مدعیان اپراتوری مجازی تلفن همراه، ضمن احترام به مذاکرات شاتل با دیگر اپراتورهای تلفن همراه، خواستار رعایت صداقت، منطق و انصاف در اظهارنظرها شد.

در این باره گروه شرکت‌های شاتل نیز در دفاع از این اخبار اعلام کرد: « تمامی اطلاعات ارائه شده از سوی این عضو هیات مدیره در کنفرانس شبکه‌های MVNO که از سوی اینفورما در لندن برگزار شد، براساس نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته و منتشر شده در رسانه‌های عمومی منعکس شده و تمامی اطلاعات بدون کوچکترین دخل و تصرفی ارائه شده و شاتل هیچ گونه دخالت و یا دخل و تصرفی در شیوه برگزاری، تحلیل و یا نتایج آنها نداشته است. نظرسنجی مورد اشاره عملا تنها نظرسنجی منتشر شده در این بخش به حساب می آید.»

این اپراتور تاکید کرد: «یقینا تلاش شبانه‌روزی شرکت ارتباطات سیار ایران و سایر اپراتورهای فعال در بازار ارتباطات کشور، باعث بهبود سرویس آنها در طول این مدت شده است و در صورت وجود اطلاعات به روز شده در این باره، به اشتراک‌گذاری آن موجب اطلاع درست از بازار و تدوین طرح‌های دقیق‌تر برای ارایه سرویس می‌شود.»

شاتل اضافه کرد: همانطور که سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرده‌اند، هدف نهایی از ارائه مجوز به اپراتورهای مجازی تلفن همراه، ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت سرویس‌ها، افزایش رقابت و از همه مهمتر ارتقای سطح رضایت مشتریان از خدمات و سرویس‌های مخابراتی ارائه شده در کشور است و امید می‌رود با همراهی اپراتورهای بزرگ تلفن همراه کشور این مهم فراهم شود.»