هیأت های امنای دانشگاهها باید از حالت تشریفاتی خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا مخبر دزفولی امروز در اولین گردهمایی روسای دبیرخانه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی گفت: هیات امنا برای دانشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردارند اما باید توجه داشته باشیم که ما باید خودمان قدر بدانیم تا دیگران هم قدر این داشته را بدانند و لازمه اش این است که کسانی در هیات امناها باشند که بتوانند این هدف را تامین کنند.

وی افزود: حقیقت مطلب این است که آنچه در قانون آمده با آنچه که به آن عمل می شود متفاوت است و دلیلش این است که خودمان قدر منزلت قانون هیات امناها را نمی دانیم.

مخبردزفولی یادآور شد: یکی از مهمترین کارهایی که بعد از انقلاب برای استقلال دانشگاه ها صورت گرفته حل و فصل مشکلات دانشگاه ها با توجه به قانون هیات امنا است اما متاسفانه وقتی به عملکرد نگاه می کنیم این قانون به درستی در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت اجرایی نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: ما تصمیم سازی و تصمیم گیری که بتواند جهت گیری دانشگاه ها را تامین کند در هیات امنا نمی بینیم و گرفتار این موضوع هستیم که این قانون را رعایت نمی کنیم در حالی که وظیفه هیات امنا تاثیرگذاری در جهت گیری دانشگاه ها است اما اکنون تنها به این بسنده شده که اگر جایی گرفتاری پیش بیاید به مصوبه هیات امنا مراجعه می شود.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت به دلیل بار زیادی که بر دوش دانشگاه های آن وجود دارد که هم باید به وظایف آموزشی، پژوهشی و فناوری بپردازد و هم در حوزه خدمات درمانی فعالیت کنند باید تدبیری بیندیشند که کارکرد هیات امنا پاسخگوی این فعالیت ها باشد.

مخبر دزفولی تاکید کرد: بازنگری در اختیارات و شرح وظایف هیات امناها مطرح بوده و باید به طور جدی پیگیری شود تا هیات امنا ها را از حالت تشریفاتی خارج کنیم. البته همه این طور نیستند اما عموما دانشگاه ها اینگونه عمل می کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمایش سرزمین سلامت اظهار داشت: موضوع آمایش سرزمین در حوزه آموزش عالی وزارت بهداشت در شورا نهایی و تصویب شد. اکنون که مرحله ابلاغ آن به دانشگاه ها است باید هیات امناها جهت گیری در این مصوبه را مشخص کنند.

وی درباره تفویض اختیار امضای حکم اعضای هیات امنا به وزیر بهداشت گفت: پیش از این امضای حکم اعضای هیات امنای دانشگاه ها باید سه امضای وزیر بهداشت، وزیر علوم و بنده را می داشت و پس از آن رئیس جمهور آن را امضا می کرد. با توجه به طولانی بودن این روند اکنون وزیر بهداشت خودش می تواند حکم اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی را امضا کند و امیدواریم این روند تسریع پیدا کند.

مخبردزفولی تاکید کرد: مهم این است که هیات امنای دانشگاه ها خودشان را باور کنند و دبیرخانه ها نیز فعال شده و مکررا به اعضای هیات امنا تذکر و توجه دهند تا بتوانند جهت گیری های لازم را به دانشگاه ها ارائه دهند.