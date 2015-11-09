به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان می‌دهد که در حال حاضر محورهای قم - تهران عوارضی با ترافیک سنگین و تهران - پاکدشت با ترافیک نیمه سنگین روبرو است. همچنین در استان البرز آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) و آزادراه کرج - تهران پل کلاک با ترافیک نیمه سنگین مواجه است.

براساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌ شده‌ در شبانه‌روز گذشته‌ براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۳۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۲۰ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

‌پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

‌آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌ ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌محور‌های ‌تهران-شهریار‌ و شهریار-تهران، آزادراه زنجان-قزوین‌‌ و محور کرج-ماهدشت و ماهدشت-کرج‌‌ در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران‌‌ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش باران و احتمال ریزش کوه‌ مسدود‌ است.

‌محور سروآباد - پاوه ‌واقع در استان کردستان‌ از ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران‌ ریزش کوه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

در باند شمالی آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین‌ مقطع واقع در استان البرز تا روز ۳۰ آبان ۹۴ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته‌ از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت حدفاصل ‌تیر ۲۰۰ تا پل کلاک‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و بالعکس (باند شمالی و جنوبی) مقطع واقع در استان البرز تا ۱۹ آبان ۹۴ ‌روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته‌ از ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد به دلیل اجرای عملیات تعریض پل فردیس‌ انسداد باند شمالی و هدایت بار ترافیکی به بلوار شهید چمران کرج و همچنین انسداد باند جنوبی و هدایت آن به میدان شهید سلطانی و جاده مخصوص انجام می‌شود.

در آزادراه تهران ـ قم و بالعکس تا پایان سال ۹۴ تردد هرگونه وانت بار‌‌ حدفاصل پل شهید کاظمی (آزادگان) تا خروجی حسن‌آباد و بالعکس ممنوع است؛ تردد از محورهای قدیم تهران-قم و احمدآباد مستوفی انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی می‌‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای‌‌

محور بیرانشهر - بروجرد واقع در استان لرستان از روز ۱۸ آبان تا ۲۰ آبان ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۶ ‌به‌دلیل اجرای عملیات ‌ریزش برداری‌ حدفاصل کیلومتر ۲۰ ‌تا ۲۵‌ مسدود است و تردد از مسیر خرم‌آباد - بروجرد انجام می‌شود.

در محور کرج - چالوس (کندوان) واقع در استان‌های ‌البرز و مازندران‌‌ تا روز ۳۰ آذر ۹۴ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه غیر از ایام تعطیلات رسمی، هر هفته‌ از ساعت ۷ تا ۱۷ به ‌دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت ‌حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بزرگراه تهران ـ فیروزکوه واقع در استان تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

در ‌محور هراز روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

محور آزاد‌راه مشهد - باغچه (باند رفت و برگشت) ‌ واقع در استان خراسان رضوی تا روز ۳۰ آذر ۹۴ ساعت ۶ تا ۱۸ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی در کیلومتر صفر تا ۳۹ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در محور مشهد – فریمان واقع دراستان خراسان رضوی از مورخ ۱۰ مهر تا ۱۰ دی ۹۴ بین ساعات‌ ۷ تا ۱۷ ‌به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و اجرای آسفالت حفاظتی‌ حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در محور کمربندی نیشابور - مشهد (باند رفت) ‌از ۲۵ مهر تا ۲۵ آذر ۹۴ بین ساعات ۷ تا ۱۷ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی‌ حدفاصل کیلومتر ۳۰۰+۳ تا ۹۰۰+۷ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.