چهلمین روز درگذشت هما روستا در کالیفرنیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هفتم نوامبر ٢٠١٥ برابر با شانزدهم آبان ماه ١٣٩٤مراسمى به مناسبت چهلمين روز درگذشت هما روستا بانوى هنرمند ایرانی در شهر وَلنسيا در جنوب كليفرنيا و با حضور جمعى از هنرمندان سينما، تئاتر، همكاران و خانواده وی برگزار شد.

در ابتدای برنامه نماهنگی از هما روستا نشان داده شد و در ادامه از گوهر خيرانديش دعوت شد تا در مورد هما روستا صحبت كند.

وی پس از ذکر خاطراتی از هما روستا و حمید سمندريان به كارنامه هنری هما روستا پرداخت و گفت: هما روستا از سال ١٣٦٦ كه در فيلم «پرنده كوچک خوشبختی» به كارگردانى پوران

درخشنده كه امشب در اينجا حضور دارد، بازى كرد تا سال ١٣٧١ در فيلم هايی چون «تمام وسوسه هاى زمين»، «ملک خاتون»، «مسافران»، «از كرخه تا راين» هر بار بازيش مورد توجه داوران و منتقدان قرار گرفت و نامزد دريافت لوح زرين و سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن هم شد.

وی ياد آور شد: هما روستا بيشترين دغدغه اش كار ترجمه، كارگردانى و به قول خودش برگشتن به خانه اصليش تئاتر بود. نهایتا از اينكه هما روستا چهارم مهر ماه بدنيا آمده و چهارم مهر ماه درست روز تولدش بيماری او را از پاى در آورده و ما را از وجود اين هنرمند بی نصيب كرده است، بسيار متاثر هستم.

در ادامه پوران درخشنده و فخری خوروش درباره هما روستا صحبت کرده و در انتها از مادر هما روستا خواسته شد تا دقايقی برای ميهمانان حرف بزند.

مادر هما روستا در سخنانی درباره آخرین دقایق زندگی دخترش بیان کرد: روز تولد دخترم در بيمارستان، دستش را گرفتم. مي دونستم كه ديگر آخرش است ولى نمي خواستم بپذيرم. با هما صحبت كردم. گفتم كه همه اينجا هستند و به دروغ گفتم كه كاوه (پسرش) هم در راه است. چشم راستش را كمى باز كرد، قطره اشكى ريخت و گفت «چه خوب». گفتم مي خواهى برایت لالايی بخوانم كه كمى بخوابی؟ سرش را روى سينه ام گذاشتم و در روز تولدش برايش لالايی خواندم كه كمی بخوابد و درد نكشد، اما ... هماى من براى هميشه خوابيد ... من فقط مي‌خواستم او يک ساعت استراحت كند ولى ...

مراسم چهلمين روز درگذشت هما روستا با پخش بخش هايی از نماهنگی كه به همت محمدعلی سجادی تدارک ديده شده بود به همراه اجراى قطعه ای پيانو توسط يكی از هنرمندان آمريكايى به پایان رسید. در این مراسم هنرمندانی چون فخرى خوروش و شاهپور شيبانی، گوهر خيرانديش، مژگان شجريان، سهيلا ميرفخراى (همسر مجيد ميرفخرايی)، پوران درخشنده، پارسا

پيروزفر حضور داشتند.