علی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، فاز دوم آزمایشگاه مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه مربوط به آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر و روان گردان مرکز بهداشتی شاهین شهر و میمه راه اندازی شد.
وی بیان داشت: این آزمایشگاه با زیربنای ۱۰۰ متر مربع و با هزینهای بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال بازسازی شده که روزانه تقریبا ۸۰ نفر مراجعه کننده را پذیرش میکند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهینشهر و میمه با اشاره به اینکه در جریان راهاندازی آزمایشگاه مسئولان بهداشت و درمان استان بسیار حمایت کردند، ادامه داد: در کنار راهاندازی فاز اول آزمایشگاه، فاز دوم این آزمایشگاه نیز بازسازی شد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه مرکز بهداشت استان اصفهان، در آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و روان گردان ۷ تست مختلف انجام میگیرد که در گذشته تنها به یک تا دو مورد محدود میشد.
پارسا به آغاز اجرای برنامه طرح تحول سلامت بهداشت دهان و دندان در شهرستان شاهین شهر و میمه نیز اشاره کرد و افزود: این طرح در شهر شاهین شهر و منطقه میمه به صورت جداگانه برای تمام دانش آموزان کلاس اول مقطع دبستان اجرا شد.
وی اعلام کرد: در این طرح حدود ۳ هزار و ۴۹۰ نفر در ۸۲ مدرسه ابتدایی تحت پوشش اجرای برنامه وارنیش فلوراید به صورت رایگان قرار میگیرند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهینشهر و میمه گفت: این طرح در ابتدا به صورت پایلوت از یک مدرسه و روی ۱۳۰ دانش آموز انجام گرفت و تا نیمه دی ماه سال جاری در کل شهرستان به اتمام میرسد.
نظر شما