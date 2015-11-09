به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا که پس از دیدار با وزیر تجارت خارجه بوسنی درجمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهارداشت: در این دیدار برنامه اقدام مشترک دو کشور به امضا رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سطح روابط تجاری ایران و بوسنی نزدیک به صفر است که با توجه به روابط سیاسی بسیار خوب دو کشور و اراده رهبران آنها برای گسترش روابط امیدواریم به سطح مطلوبی برسد.

وی ادامه داد: در این برنامه مجموعه همکاری ها و قدم هایی که باید برداشته شود تا به سطح مطلوب روابط اقتصادی برسیم، تفاهم و توافق شد جلسات کمیسیون مشترک و مذاکرات در زمینه موافقت نامه های پایه ای و تجارت دو کشور به صورت جدی ادامه یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: از همین حالا درباره مواردی که توافق شد می توان کارهای اجرایی آن را آغاز کرد و ما در حال تنظیم نقشه راه برای مشخص شدن همه همکاری های اقتصادی با دنیای خارج هستیم و کار تدوین آن در مراحل نهایی است.

طیب نیا افزود: براساس این نقشه راه، قرار است نوع مبادلات اقتصادی ما با دنیا مثل تجارت و سرمایه گذاری مشخص شود. در این نقشه راه هر یک از کشورهای جهان با توجه به ظرفیت های خود که در چه حوزه ای قرار دارد مشخص و روابط ما با آنها پیش بینی می شود.

وی گفت: این نقشه راه کمک می کند که روابط اقتصادی خارجی را با عنایت به منافع ملی خود به درستی تنظیم کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نقشه راه با هماهنگی وزارتخانه های دخیل در روابط خارجی در حال تهیه و تنظیم است افزود: این یک کار جمعی است و با همکاری جمعی هم تهیه و اجرا خواهد شد.