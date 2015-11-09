پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز» به گفته مقامات دفاعی هند این موشک «اگنی ۴» که نسل چهارم موشک های بالستیک این کشور است صبح امروز دوشنبه از جزیره «ویلر» واقع در نزدیکی سواحل «اودیشا» در شرق این کشور پرتاب شد.

این موشک که کلاهک جنگی به وزن یک تن را حمل می کرد پس از طی مسافت ۴۰۰۰ کیلومتری در خلیج بنگال با موفقیت به هدف برخورد کرد.

سری های قبلی این موشک یعنی اگنی ۱، اگنی ۲ و اگنی ۳ به ترتیب قادر بودند مسافت ۷۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلومتری را طی کنند و با موفقیت به هدف برخورد کنند.

یک مقام سازمان تحقیقات و توسعه صنایع دفاعی هند گفت: آزمایش موشک آگنی ۴ موفقیت آمیز بود و تمام اهداف عملیاتی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: تمام ایستگاههای راداری ارتش از هنگام پرتاب موشک تا اصابت به هدف این موشک را زیر نظر داشتند.

«آگنی ۴ »، موشک بالستیک زمین به زمین است که برای حمل کلاهک جنگی به وزن یک تن با برد چهار هزار کیلومتر طراحی شده است.

این موشک مجهز به کامپیوتر و دارای تجهیزات پیشرفته لیزری برای کنترل حرکت است که دقت هدف گیری آن را افزایش می دهد.

این موشک هم چنین می تواند تا دمای ۴۰۰۰ درجه سانتی گردا را تحمل کند در حالی که دمای درون موشک ۵۰ درجه سانتی گراد باقی می ماند.

هند درژانویه سال آینده نسل پنجم موشک اگنی را آزمایش خواهد کرد.

سازمان تحقیقات و توسعه صنایع دفاعی هند مسوول تولید و توسعه این گونه موشک ها در هند است.