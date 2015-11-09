ارتقاء سلامت محیط و افزایش امکانات بهداشتی در دستور کار زندانهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سلیمانی در بازدید از ندامتگاه شهرری ارتقاء سلامت محیط وافزایش امكانات بهداشتی زندانهای استان را از الویت های خاص و پر اهمیت دانست و گفت: رعایت بهداشت محیط، بهداشت روانی، بهداشت كار به سبب زندگی اجتماعی در زندان و پیشگیری از انتقال بیماری های مسری از اصلی ترین زیر مولفه های بهبود وضعیت بهداشت در زندان است.

وی افزود: مهمترین دغدغه رؤسای زندانها استان باید در راستای اجرای فرامین ریاست قوه قضائیه پیرامون کاهش آسیب، اشتغال، حرفه آموزی ، اصلاح وتربیت، بهداشت ودرمان، طرحهای عمرانی، طرح تكریم ارباب رجوع، اقدامات فرهنگی و تربیتی باشد تا با سیاستهای كلان سازمانی در كاهش جمعیت كیفری و بازسازی شخصیت و بازگشت مجدد مددجویان به اجتماع روند روبه رشدی داشته باشیم.

در این بازدید طبقه دوم بهداری ندامتگاه در فضایی به وسعت ۳۷۵ متر ومشتمل بر ۱۳ اتاق بود که آمادگی ارائه خدمات به مدجویان در واحدهای کلینیک مثلثی، مشاوره، دندانپزشکی و ... را دارد افتتاح شد.