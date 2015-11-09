دشت قزوین با ۳۵۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قزوینی در کارگاه آموزشی حفاظت تز منابع آبی استان که با حضور بخشداران و کارشناسان و مسئولان کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته تصویب برخی قوانین در حوزه آب باعث شد امروز با مشکلات جدی مواجه شویم که برای برونرفت از آن نیازمند همراهی همه مردم و مسئولان هستیم.
قزوینی بیان کرد: مستقل شدن شرکتهای آب منطقهای ازجمله اشکالاتی بود که موجب شد در حوضههای آبی استانی تصمیمگیری شود و به جای نگاه ملی، یک مدیرعامل در هر استان برای خود تصمیم بگیرد و به فکر تامین آب استان خود باشد و گاهی اجرای یک طرح موجب قطع منابع آب سایر استانها شده است.
وی بیان کرد: در راستای اجرایی شدن توزیع عادلانه آب با دادن مجوز ۱۵۰ هزار چاه در مناطق ممنوعه کشور حفر شد و با مجانی اعلام شدن آببها کشاورزی گام نخست برای ایجاد بحران برداشته شد و در سال ۸۹ نیز با دادن مجوز به چاههای فرم یک و پنج بیش از ۱۰۳ هزار حلقه چاه در کشور پروانه گرفت و درمجموع ۴۰۰ هزار حلقه چاه در کشور حفاری شد و امروز باید همه پیامدهای آن را پاسخگو باشیم.
افت ۱.۵ متری سطح آبهای زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین تصریح کرد: اضافه برداشت چاه های مجاز، حفر چاه های غیرمجاز و کاهش آبهای زیرزمینی، تغییرات آب و هوایی موجب شده تا بیش از هشتتا ۱۰ میلیارد مترمکعب از منابع آبی استان برداشت شود که تداوم این روند بسیار نگرانکننده است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که درگذشته افت سطح آبهای زیرزمینی بسیار ناچیز بود، امروز به ۱.۵ متر در برخی مناطق رسیده که فرو نشست زمین که قبلاً چند سانتیمتر بود فقط در سال گذشته ۲۴ سانتیمتر در استان گزارش شده است.
قزوینی تصریح کرد: بحران آب ناشی از مصرف بیرویه موجب شده با کاهش شدید منابع آبی در استان روبرو شویم که باید در یک اقدام کارشناسی و همهجانبه با همکاری کشاورزان وبهره برداران، استانداری و مسئولان دستگاههای ذیربط تدبیر کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.
مدیریت آب ۸۹۳ حلقه چاه آب در استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین اظهار داشت: با مدیریت ۸۹۳ حلقه چاه آب در استان و مسدود کردن و جمعآوری چاه های غیرمجاز، کاهش انتصابات و تجهیزات چاهها و کنترل میزان برداشت توانستهایم بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی آب را محقق کنیم.
وی گفت: در حال حاضر باید ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب در استان مدیریت و صرفهجویی شود تا بتوانیم طرحهای آینده را اجرایی و زمینه تداوم کشاورزی پایدار در استان را عملیاتی کنیم.
بخشداران آماده اجرای طرحهای صرفهجویی و مدیریت منابع آبی هستند
در این نشست که بخشداران استان نیز حضور داشتند راه های کاهش میزان مصرف در بخشهای صنعت، کشاورزی و شرب در مناطق مختلف بررسی شد.
شناسایی چاه های غیرمجاز در روستاها، کنترل اضافه برداشت چاه های غیرمجاز، کمک به ارائه الگوی کشت، نصب کنتورهای هوشمند، آگاهسازی روستائیان و بهرهبرداران برای همراهی با طرحهای تعادل بخشی از دیگر مسائلی بود که در جلسه بخشداران موردبررسی قرار گرفت.
بحران آب در استان قزوین مانند بسیاری از مناطق کشور جدی و نگران کنده است و هرچند مصرف بیرویه و مدیریت غلط در بخش دهی مختلف به آن دامن زده است اما امروز هم باید بهسرعت برای حل آن وارد کار اجرایی شد.
راهکارهایی که حدود یک سال است در اتاق فکر آب استان برای خروج از بحران اندیشیده شده امروز با عزم جدی استاندار، مسئولان اجرایی و کشاورزان باید عملیاتی شود و بدون شک بدون مشارکت و همراهی کشاورزی در اجرای پیشنهادها عملی نیست.
امید است کشاورزان با جدی گرفتن بحران کمآبی در استان قزوین که دشت قزوین را بشدت تهدید میکند از همین امروز با مسئولان برای اجرای طرحها همکاری کنند تا بتوانیم قبل از اینکه فرصتها از دست برود و دیگری دشتی برای کشت و زرع نباشد از بحران خارج شویم.
دشت قزوین در آستانه خشک شدن است امروز باید برای نجات آن اقدام کنیم فردا دیر است.
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