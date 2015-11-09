۸۳ درصد اشعار سروده شده در دسته های عزاداری زنجان مفید بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن صلاحی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی افزود: خوشبختانه با جلساتی که قبل از ماه محرم با فرماندهان نیروی انتظامی، و اداره کل اطلاعات برگزار شد مباحث مربوط به هیئتها مطرح و این هماهنگی باعث شد در ماه محرم امسال امنیت کامل در دستههای عزاداری حاکم شود.
وی ادامه داد: کمیته نظارت محتوایی تشکیل مدیحهسرایی بهدرستی و با محتوایی درست بیان شدند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه ۸۳ درصد از اشعار سروده شده در دستههای عزاداری استان زنجان غنی و مفید بوده است گفت: ۱۱ درصد از این اشعار خنثی و پنج درصد نیز سخیف و کم محتوا بوده است.
حجتالاسلام صلاحی تأکید کرد: خوشبختانه آسیبهایی از قبیل استفاده از طبل و ابزارآلات موسیقی و همچنین سایر بدعت ها در دستههای عزاداری در استان زنجان خیلی محدود بود.
وی بابیان اینکه در زمینه جلوگیری از قمهزنی استان موفق عمل شده است گفت: طی سال گذشته مناطقی که قمهزنی رایج بود شناساییشد و امسال با توجیه کردن افراد در این مناطق قمهزنی صورت نگرفت.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: طی ماه محرم امسال هزار و ۱۱۸ مبلغ و روحانی به مناطق مختلف استان زنجان اعزام شدند که خیلی از این روحانیون، دو یا سه مکان را پوشش میدادند.
حجتالاسلام صلاحی گفت: در دهه اول محرم ۳۰ طلبه که از طرف حوزه علمیه قم آمده بودند به مدارس استان اعزام شدند.
وی ادامه داد: حضور جوانان در دستههای عزاداری بسیار خوب است ولی باید این حضور در مساجد هم پررنگ شود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: عزاداریهای ما یک ابراز هم برای حفظ دین اسلای است بنابراین برنامهها در این ماه طوری نباشد که دشمن سوءاستفاده کند و این عزاداریها درشأن اهلبیت(ع) باشد.
حجتالاسلام صلاحی افزود: کانون مداحان و هیئات مذهبی باید به تغذیه فکری مداحین توجه کنند.
وی افزود: امسال همه اقدامات امنیتی در دستههای عزاداری توسط نیروی انتظامی به خوبی انجام شد و هیچگونه حادثهای رخ نداد.
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