دانشگاه و صنعت کشور هماهنگ عمل نمی­ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز رشد شهید شهریاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزیابی کلی در مورد مراکز رشد کشور انجام‌نشده و جایگاه علمی زنجان نیز نامشخص است افزود: استعدادهای خوبی در استان زنجان وجود دارد و اگر این استعدادها هدفمند شوند راندمان آن در راستای پیشرفت علمی کشور نیز مناسب­تر می شود.

وی بر وجود مشکلاتی اساسی در بخش علمی کشور تأکید کرد و گفت: اطلاعات دقیقی از توانایی‌ها و نیازمندی‌های کشور وجود ندارد و نمی‌توان در صورت نیاز اطلاعی از افراد توانمند در رفع نیازمندی‌های علمی در دست داشت.

قدیانی فقر اطلاعاتی را یکی از مشکلات اساسی پیشرفت علم در کشور اعلام کرد و افزود: باید با انجام اقدامات کاربردی و هدفمندتر نیازها برطرف شود ولی متأسفانه تا کنون هیچ مجموعه‌ای نظام مسائل را بررسی و دسته‌بندی نکرده تا بتوان بر اساس توانمندی‌هایی که وجود دارد آنها را به هم پیوند داد.

رئیس بسیج علمی پژوهشی کشور رتبه علمی کشور را در سطح جهانی مطلوب عنوان کرد و گفت: متأسفانه کشور در بخش کاربردی وضعیت مناسبی ندارد و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور به صنعت گره نخورده است.

قدیانی کشور را از لحاظ تعداد مهندسان در رتبه سوم اعلام کرد و افزود: با انجام روش‌های نوآورانه ضمن احترام به روش‌های قبلی می‌توان هدفمندتر گام برداشت تا دانشگاه به‌عنوان یک مجموعه مولد عمل کند چراکه در حال حاضر صنعت کشور یافته‌های دانشگاهی را تأیید نمی‌کند و دانشگاه نیز صنعت را قبول ندارد.

وی بابیان اینکه همپوشانی دانشگاه و صنعت پتانسیل گسترده‌ای محسوب می‌شود گفت: جایگاهی که کشور می‌تواند با توسعه علم در صنعت در منطقه و جهان کسب کند بسیار والاتر از موقعیت کنونی است.

رئیس بسیج علمی پژوهشی کشور حمایت‌های سازمان را برای تحقیقات و تجاری‌سازی اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر تحقیقاتی که بر اساس نیازهای یک دستگاه، سیستم و یا صنعت انجام می‌گیرد و پایان‌نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که در این راستا تدوین‌شده باشند موردحمایت مالی قرار می‌گیرند.

قدیانی بر لزوم هماهنگی پایان‌نامه علمی با نیازهای کشور تأکید کرد و افزود: در تمام دنیا پایان‌نامه‌ها برای رفع مسائل مهم تهیه می‌شوند ولی متأسفانه در ایران موضوعات تحقیقاتی بر اساس چالش‌ها انتخاب نمی‌شوند.

رئیس بسیج علمی پژوهشی کشور تعداد مراکز رشد کشور را ۳۷ مورد عنوان کرد و گفت: هدف این مراکز استفاده از حداکثر ظرفیت علمی است، تا بتوان از تعداد مراکز علمی فنی و حرفه‌ای، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های عظیمی که در کشور وجود دارد بهره‌برداری مناسبی داشت، چراکه متأسفانه این پتانسیل در حال حاضر تنها ۲۰ درصد بازدهی داشته و ۸۰ درصد آن به دلیل بی‌توجهی در حال نابودی است.

قدیانی بابیان اینکه کشور از لحاظ امکانات و تجهیزات هیچ عقب‌افتادگی ندارد افزود: با ایجاد همدلی و هماهنگی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور می‌توان به نتایج مؤثر زیادی دست پیدا کرد.