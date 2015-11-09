كلاهبرداری به بهانه صدور بيمه نامه اتومبيل در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ناجا، سرهنگ جعفر رحمتی اظهار داشت:در پی شكایت یكی از شهروندان مبنی بر كلاهبرداری به شیوه كارت به كارت كردن وجه از طریق عابر بانك ، موضوع به صورت ویژه در دستور كار كارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد كه متهمی به نام ع – الف به دروغ خود را مدیر یكی از ارگان ها معرفی و به بهانه صدور بیمه نامه اتومبیل توانسته، رمز كارت عابر بانك شاكی را اخذ و اقدام به برداشت ۳۸ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال از حساب وی كند.

سرهنگ رحمتی خاطر نشان كرد: با مشخص شدن موضوع، دستگیری متهم در دستور كار كارآگاهان پلیس آگاهی زنجان قرار گرفت كه سرانجام با تلاش های صورت گرفته و اقدامات تخصصی و علمی این كلاهبردار دستگیر شد.

پلیس مظهرنظم و عدالت در جامعه است

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاكید بر رعایت نظم وانضباط ظاهری و معنوی گفت: پلیس مظهرنظم و عدالت در جامعه است .

سردار علیرضا صالحی در جمع كاركنان با تقدیرو تشكر از تلاش های صورت گرفته اظهار داشت : نیروی انتظامی برخاسته از نهاد مردم بوده و باتوجه به این که همیشه و در همه حال خدمتگزار مردم می باشد مردم نیز این نیرو را از جدا نمی بینند وآماده هرگونه همکاری با پلیس می باشند.

وی ضمن قدر دانی از تلاش كاركنان در برقراری نظم و امنیت ایام محرم ، ویژگی بارز پلیس را ، روحیه بالا و استقامت توصیف کرد و افزود: نمونه این روحیه بالا و استقامت را در ماموریت تامین نظم و امنیت دسته حسینیه اعظم زنجان مشاهده و درک کردیم که انشاء الله اجر تلاش این عزیزان با سید الشهداء خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص علل واقعه عاشورا خاطر نشان كرد : از نظر ایشان علت واقعه عاشورا دوری مردم از خداوند بلند مرتبه و دنیا پرستی بیان كرده اند.

سردار صالحی با تاكید بر اینكه ، عدم توجه به این دو امر مهم پیامدهای جبران ناپذیری در پی دارد تصریح كرد : عدم پیروی از ائمه معصومین (ع ) و بی توجهی به فرضیه امر به معروف و نهی از منكر نیز از علل دیگر واقعه عاشورا بود.