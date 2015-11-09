به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: باتوجه به اینکه مسائل اجتماعی بسیار زیاد است آن را باید از آسیب های اجتماعی تفکیک کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در کنار پیشرفت جامعه آسیب های نوپدید به وجود می آیند افزود: فضای مجازی که بدون تحلیل و بررسی در جامعه گسترش یافته، موجب افزایش رفتارهای غلط اجتماعی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث آسیب های اجتماعی، یک نگاه کلی باید وجود داشته باشد و همه دستگاه های عضو کارگروه باید با نگاه جمعی و رویکرد مطالبه گری به بررسی و حل مشکلات بپردازند.

وی بیان کرد: یکی از این مسائل در سطح فردی افراد است که در نگاه کلان باید بررسی شود و نگاه تک محوری باید جای خود را به نگاه چندمحوری بدهد.

مدیرکل بهزیستی گلستان ادامه داد: تنها نباید به سلامت روحی و روانی افراد توجه کنیم بلکه به سلامت جسمانی نیز اهمیت دهیم و برای آن برنامه داشته باشیم.

رحمانی با بیان اینکه فقر در گلستان بیداد می کند گفت: نیاز است تا با مهندسی جدید برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی حرکت کنیم.

وی در ادامه به بیان چالش های حوزه آسیب های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: بزرگنمایی آسیب ها، کم رغبتی دستگاه های متولی نظام سلامت اجتماعی، کم توجهی به ظرفیت های موجود در متن جامعه و کم توجهی به اصل پیشگیری و توجه صرف به کنترل و کاهش آسیب ها، از جمله چالش های موجود هستند.