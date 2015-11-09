مجید آنجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند پاس همدان پایین جدول لیگ دسته اول کشور است اما تمام بازی ها برای ما اهمیت ویژه ای دارد و هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیریم و با تمام قوا به مصاف پاس می رویم

وی افزود: بازی با پاس دیدار خانگی ما است و کادر فنی و بازیکنان ما اهمیت این بازی را به خوبی می دانند. خدا را شکر مجموعه تیم ما از انگیزه بالایی برخوردار هستند تا ۳ امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.

آنجفی در پایان گفت: ما از مدعيان اصلی صعود به لیگ برتر هستیم و در هر بازی برای ۳ امتیاز به میدان می رویم. امیدوارم با درایت کادر فنی و تلاش بازیکنان نتایج خوبی کسب کنیم و با صعود به لیگ برتر دل مردم ورزش دوست اراک را شاد کنیم.