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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

مدیر عامل باشگاه آلومینیم اراک:

هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم

هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم

اراک - مدیر عامل باشگاه آلومینیم اراک گفت: هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم.

مجید آنجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند پاس همدان پایین جدول لیگ دسته اول کشور است اما تمام بازی ها برای ما اهمیت ویژه ای دارد و هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیریم و با تمام قوا به مصاف پاس می رویم

وی افزود: بازی با پاس دیدار خانگی ما است و کادر فنی و بازیکنان ما اهمیت این بازی را به خوبی می دانند. خدا را شکر مجموعه تیم ما از انگیزه بالایی برخوردار هستند تا ۳ امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.

آنجفی در پایان گفت: ما از مدعيان اصلی صعود به لیگ برتر هستیم و در هر بازی برای ۳ امتیاز به میدان می رویم. امیدوارم با درایت کادر فنی و تلاش بازیکنان نتایج خوبی کسب کنیم و با صعود به لیگ برتر دل مردم ورزش دوست اراک را شاد کنیم.

کد مطلب 2961712

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    نظرات

    • حسین ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
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      خواهشا از تیم حمایت کنید حیفه اراک تو لیگ برتر تیم نداشته باشه

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