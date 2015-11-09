به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان همدان با اشاره به «بند د» تبصره ۱۱ قانون بودجه در خصوص بانک‌های عامل، اظهار داشت: با توجه به گزارش دریافتی، عمده بانک‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند و چند مورد باقی‌مانده در حال پیگیری است.

وی با افزودن اینکه گزارش بانک‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باوجود همه محدودیت‌ها از سوی بانک‌ها به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، گفت: این تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان همدان تعلق‌گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان بابیان اینکه از محل تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به همدان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در استان تصویب‌شده است، افزود: مراحل نهایی ابلاغ استان در حال انجام است و با لحاظ شدن سهم بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک در اختیار مدیریت ارشد استان قرار می‌گیرد و بین بانک‌ها توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی طرح‌های شهرستان همدان را طوری در نظر داشته باشند که به اشتغال‌زایی شهر کمک شود، ادامه داد: باید آیین‌نامه‌ها همراه با مصوبات در اختیار متقاضیان و متولیان طرح‌ها قرار گیرد تا با آمادگی لازم کارها انجام شود.

افشار با اشاره به اینکه زمان مشخص شدن این طرح‌ها دوساله است، گفت: باید طرح‌های دارای اولویت و توجیه اقتصادی، مشخص شود.

مشاغل و کارگاه‌های کوچک حفظ شود

وی با اشاره به اینکه در بخش مرکزی و شراء اجرای طرح‌های کوچک شروع‌شده است، بیان کرد: به‌طور عمده در مناطق روستایی طرح‌های کوچک شروع به کار می‌کنند و در طرح‌های بزرگ مشکلی کمتری موجود است و آمادگی دستگاه‌های اجرایی باید به نحوی باشد که مشاغل و کارگاه‌های کوچک حفظ شود.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان در ادامه با اشاره به تصویب اعتبارات تملک و دارایی شهرستان همدان با رویکرد کار محوری، عنوان کرد: در توزیع اعتبارات تملک و دارایی، به روی موضوع اشتغال به‌عنوان نخستین مشکل در کشور تمرکز شده است.

افشار با تأکید بر اینکه همواره در طرح‌های عمرانی باید به دو نکته توجه کرد، یادآور شد: در طرح‌های استانی به‌طور حتم از پیمانکاران داخلی و نیز در تهیه مواد و مصالح موردنیاز حتی‌الامکان از درون استان بهره گرفته شود.

وی با اشاره به این نکته که این اقدام به رونق اقتصادی کسب‌وکار در درون استان کمک می‌کند، افزود: استفاده از مواد اولیه در داخل استان موجب می‌شود که تولیدکننده محصولاتش به فروش برسد و دپو نشود.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان همچنین به ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار از منابع ملی که در ۱۸ ماه آینده صرف طرح‌های بزرگ و زیربنایی استان می‌شود، اشاره و عنوان کرد: این اعتبار کمک شایانی به اشتغال استان خواهد کرد و باید از این فرصت کم‌نظیر بهره گرفت تا معضل اشتغال در استان و شهرستان حل شود.

افشار در ادامه با اشاره به ۵۸۰ شغل ایجادشده از محل طرح‌های استانی از سوی صندوق کارآفرینی امید، گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال سه هزار و۷۷۳ نفر در شهرستان همدان زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این آمار حکایت از رشد شش و یک‌دهم درصدی بیمه‌شدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد که نشان می‌دهد شغل‌های جدید در همدان ایجادشده که البته با توجه به رقم بالای بیکاری تغییر محسوسی نکرده است.