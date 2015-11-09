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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان خبر داد:

پرداخت ۵۵میلیاردتومان تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی همدان

پرداخت ۵۵میلیاردتومان تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی همدان

همدان- معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان گفت: امسال ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان همدان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان همدان با اشاره به «بند د» تبصره ۱۱ قانون بودجه در خصوص بانک‌های عامل، اظهار داشت: با توجه به گزارش دریافتی، عمده بانک‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند و چند مورد باقی‌مانده در حال پیگیری است.

وی با افزودن اینکه گزارش بانک‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باوجود همه محدودیت‌ها از سوی بانک‌ها به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، گفت: این تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان همدان تعلق‌گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان بابیان اینکه از محل تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به همدان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در استان تصویب‌شده است، افزود: مراحل نهایی ابلاغ استان در حال انجام است و با لحاظ شدن سهم بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک در اختیار مدیریت ارشد استان قرار می‌گیرد و بین بانک‌ها توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی طرح‌های شهرستان همدان را طوری در نظر داشته باشند که به اشتغال‌زایی شهر کمک شود، ادامه داد: باید آیین‌نامه‌ها همراه با مصوبات در اختیار متقاضیان و متولیان طرح‌ها قرار گیرد تا با آمادگی لازم کارها انجام شود.

افشار با اشاره به اینکه زمان مشخص شدن این طرح‌ها دوساله است، گفت: باید طرح‌های دارای اولویت و توجیه اقتصادی، مشخص شود.

مشاغل و کارگاه‌های کوچک حفظ شود

وی با اشاره به اینکه در بخش مرکزی و شراء اجرای طرح‌های کوچک شروع‌شده است، بیان کرد: به‌طور عمده در مناطق روستایی طرح‌های کوچک شروع به کار می‌کنند و در طرح‌های بزرگ مشکلی کمتری موجود است و آمادگی دستگاه‌های اجرایی باید به نحوی باشد که مشاغل و کارگاه‌های کوچک حفظ شود.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان در ادامه با اشاره به تصویب اعتبارات تملک و دارایی شهرستان همدان با رویکرد کار محوری، عنوان کرد: در توزیع اعتبارات تملک و دارایی، به روی موضوع اشتغال به‌عنوان نخستین مشکل در کشور تمرکز شده است.

افشار با تأکید بر اینکه همواره در طرح‌های عمرانی باید به دو نکته توجه کرد، یادآور شد: در طرح‌های استانی به‌طور حتم از پیمانکاران داخلی و نیز در تهیه مواد و مصالح موردنیاز حتی‌الامکان از درون استان بهره گرفته شود.

وی با اشاره به این نکته که این اقدام به رونق اقتصادی کسب‌وکار در درون استان کمک می‌کند، افزود: استفاده از مواد اولیه در داخل استان موجب می‌شود که تولیدکننده محصولاتش به فروش برسد و دپو نشود.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان همچنین به ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار از منابع ملی که در ۱۸ ماه آینده صرف طرح‌های بزرگ و زیربنایی استان می‌شود، اشاره و عنوان کرد: این اعتبار کمک شایانی به اشتغال استان خواهد کرد و باید از این فرصت کم‌نظیر بهره گرفت تا معضل اشتغال در استان و شهرستان حل شود.

افشار در ادامه با اشاره به ۵۸۰ شغل ایجادشده از محل طرح‌های استانی از سوی صندوق کارآفرینی امید، گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال سه هزار و۷۷۳ نفر در شهرستان همدان زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این آمار حکایت از رشد شش و یک‌دهم درصدی بیمه‌شدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد که نشان می‌دهد شغل‌های جدید در همدان ایجادشده که البته با توجه به رقم بالای بیکاری تغییر محسوسی نکرده است.

کد مطلب 2961714

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