به گزارش خبرنگار مهر، «دیدیه ریندرز» وزیر امور خارجه بلژیک که به تهران سفر کرده است، ظهر امروز در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ضمن تشکر از استقبال طرف ایرانی از هیات بلژیکی، گفت: روابط بین دو کشور بسیار قدیمی است و از ۱۲۵ سال پیش تاکنون برقرار بوده است.

وی با تاکید بر توسعه روابط دو کشور عنوان کرد: ما علاوه بر بازگرداندن برخی آثار تاریخی ایرانی که در اروپا قرار داشت، یکسری از آرشیوهای مربوط به اولین روابط پادشاهان ایران و بلژیک را مایل هستیم در اختیار طرف ایرانی قرار دهیم؛ همچنین اولین تلگراف سفیر بلژیک و اشاره وی به استقبال خوبی که در سال ۱۹۸۰ در تهران از وی شده بود را به طرف ایرانی تحویل می‌دهیم.

وزیر امور خارجه بلژیک ادامه داد: می‌توان در زمینه محیط‌ زیست و اجتناب از دریافت مالیات مضاعف، همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم.

دیدیه ریندرز ادامه داد: امروز همچنین یک یادداشت تفاهم سیاسی برای همکاری در تمام زمینه‌ها امضا کرده‌ایم و موضوع حقوق بشر نیز می‌تواند از موضوعات همکاری دو کشور باشد.

وی همچنین از حضور ۲۰ شرکت تجاری بلژیکی در ایران در جریان سفر خود به تهران خبر داد و گفت: حضور این هیات‌ها می‌تواند موضوع اقتصادی همکاری دو کشور باشد.

امیدوارم سال آینده درباره اجرای لغو تحریم‌ها صحبت کنیم

وزیر امور خارجه بلژیک در ادامه با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و ضمن تشکر از همتای ایرانی خود در بدست آمدن این توافق، اظهار داشت: فکر می‌کنم می‌توانیم در سال آینده از اجرای لغو تحریم‌ها صحبت کنیم.

دیدیه ریندرز تصریح کرد: ما همچنان از نقش ایران در حل مسائل منطقه‌ای و تلاش آن برای حل معضل سوریه و عراق و حضور فعال در نشست وین تشکر می‌کنیم.

بلژیک اولین قربانی تروریست‌های بازگشته از سوریه بوده است

وی با تاکید بر اینکه مهمترین چالش امروز موضوع تروریسم است، خاطرنشان کرد: ما اولین قربانی مبارزان خارجی بودیم که از سوریه به بلژیک برگشتند و امروز نیز با مشکل مهاجران سوری مواجهیم که به دنبال سرپناه می‌گردند.

وزیر امور خارجه بلژیک در همین رابطه با تاکید بر یافتن راه‌حل سیاسی برای حل مشکل سوریه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر به توافق هسته‌ای رسیدیم، می‌توانیم در دیگر زمینه‌ها نیز از طریق گفتگو، همکاری کنیم.

دیدیه ریندرز همچنین به امکان فعالیت مشترک ایران و بلژیک در حوزه‌های هنری به ویژه موسسه هنرهای زیبای بلژیک خبر داد و با اشاره به تجارب بلژیک در حوزه پزشکی هسته‌ای و امکان همکاری دو کشور در این زمینه، تاکید کرد: مایلیم که این گفتگوها را نیز در ماه‌های آینده ادامه دهیم و امیدوارم شاهد حضور شما (ظریف) در بلژیک در جریان یکی از سفرهای خارجی باشیم.

گروه‌های یمنی باید پشت میز بنشینند و مذاکره کنند

وزیر امور خارجه بلژیک همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره موضع این کشور نسبت به تداوم حملات عربستان سعودی به مردم یمن، تصریح کرد: همانطور که ما در رابطه با سوریه، معتقد به راهکار سیاسی هستیم، در رابطه با یمن نیز معتقدیم باید از همه بازیگران خواسته شود تا پشت میز بنشینند و مذاکره کنند و هیچ راه‌حلی غیر از این به نتیجه نمی‌رسد.