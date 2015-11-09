به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور به همراه اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری و مدیران عامل اتحادیه‌های استان‌ها و چند نفر از نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی شب گذشته ۱۶ آبان‌ماه، ساعت ۲۲ در نجف اشرف با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی، نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق دیدار و گفت‌وگو انجام دادند.

در ابتدا این مراسم حجت‌الاسلام کوششی، مدیرعامل اتحادیه کشور گزارشی درباره فعالیت‌های این اتحادیه ارائه داد و در ادامه آیت‌الله حسینی درباره فضائل دعا کردن در حرم‌های شریفه نکاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه چه حاجاتی را باید در دعا کردن از اهل‌ بیت(ع) بخواهیم و برای روشن شدن این موضوع به دعای امین‌الله اشاره کرد و ۱۳ مورد از اولویت‌های دعا کردن را با توجه به زیارت امین‌الله بیان کرد.

حسینی عنوان کرد: بهترین دعا این است که انسان از خداوند بخواهد که روحش را بگیرد چون بدترین مرگ، مرگ در حالت غفلت و دلبستگی است.

نماینده ولی‌ فقیه در عراق بعد از اشاره به اولویت‌ها در دعا کردن، از روابط و تعاملات حسنه شیعه، سنی و مسیحی و ... در کشور ایران به‌ویژه عراق، سوریه، لبنان و مصر نکاتی را بیان کرد و گفت: تمامی اینها به برکت زحمات و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و سپاه همیشه بیدار ایران است.

وی با آوردن نام سردار سلیمانی و آرزوی توفیق و سربلندی و پیروزی برای او، برای رهبر کشورمان طول عمر و رحمت خواستار شد و تصریح کرد: رفتارها و طرز فکرهای منفی تلقین شده از سوی دشمنان ایران به خیلی از کشورهای سنی و مسیحی‌نشین موجب شد که دید آنها نسبت به ایرانیان تغییر کند.

حسینی با اشاره به وضعیت بعثه ولایت‌ فقیه در عراق با اشاره به اینکه وظیفه بعثه ولی‌ ‌فقیه، حمایت فکری و تربیتی دیگرها کشورها، افزود: امریکا، یزید زمان است که با به جان هم انداختن مردم سعی در از بین رفتن کشورهای مسلمان نشین دارد امام از آنجا که حق ماندنی است، پنین چیزی در نهایت محال است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه طی اخباری که به تازگی رسیده ‌است متوجه توجه بیشتر مردم به مراسم و مراکز قرآنی شده است، تأکید کرد: این نشان‌دهنده تلاش برای دعدغه خالصانه قرآنیان بالاخص جمع حاضر می‌تواند باشد.