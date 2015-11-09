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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

اهدای مدال‌های قهرمان کشتی جهان به آستان قدس رضوی

اهدای مدال‌های قهرمان کشتی جهان به آستان قدس رضوی

حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد کشورمان دو مدال مسابقات جهانی و همچنین کمربند قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهردوست مسئول گنجینه مدال موزه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: حسن یزدانی مدال نقره مسابقات جهانی۲۰۱۵ بزرگسالان و مدال طلای مسابقات جهانی۲۰۱۴ جوانان در زاگرب کرواسی و کمربند قهرمانی خود در این رقابتها را به موزه و بارگاه مطهر رضوی تقدیم کرد.

وی ادامه داد: این قهرمان اهل جویبار، به دلیل نذری که به خاطر موفقیت‌هایش در مسابقات داشت، مدال‌ها و کمربند قهرمانی خود را به بارگاه حضرت رضا(ع) اهدا کرد. این آثار ارزشمند اهدایی در خزانه موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌‌شود و پس از هماهنگی ‌های لازم به صورت ادواری در گنجینه مدال موزه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش در خواهد آمد.

مجموعه‌ای منتخب از مدال‌های اهدایی چهره های قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و نخبگان علمی کشور به بارگاه امام هشتم(ع) در گنجینه مدال موزه مرکزی این آستان مقدس در معرض نمایش قرار دارد.

کد مطلب 2961723

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