به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه ارومیه بهعنوان بزرگترین دریاچه آبشور جهان چند سالی است که با بحران جدی خشکی و نابودی کامل روبرو شده است، موضوعی که همه کارشناسان حوزه محیطزیست بر تبعات و پیامدهای جبرانناپذیر آن اذعان دارند و نسبت به آنها هشدار میدهند.
با توجه به حساسیت این موضوع و اثرگذاری آن بر طیف عظیمی از جمعیت شمال غرب و حتی مرکز کشور و نیز همسایگان منطقهای، چند سالی است که بحران دریاچه ارومیه به چالشی جدی برای مسئولان و مردم تبدیلشده و در این راستا همایشها و برنامههای متعددی برگزارشده که محتوای مشترک بسیاری از آنها مربوط به استفاده بهینه و صرفهجویی در مصرف منابع آبی است.
همایش نقش زنان در مدیریت منابع آب با محوریت دریاچه ارومیه ازجمله این برنامههاست که در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد و مسئولان و شرکتکنندگان در این همایش تأثیر این قشر در فرهنگسازی برای کمک به نجات دریاچه ارومیه را موردبحث و بررسی قراردادند.
نقش بانوان در فرهنگسازی برای نجات دریاچه ارومیه انکارناپذیر است
مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی ظهر دوشنبه در همایش نقش زنان در مدیریت منابع آب با محوریت دریاچه ارومیه ضمن اشاره به اظهار داشت: برگزار چنین همایشی برای مدیریت آب و پر کردن خلأهای موجود در این حوزه و مسئله مهم احیای دریاچه نیاز بود چراکه زنان نقش بیبدیل در تمامی زمینهها بهخصوص در مدیریت آب و مصرف بهینه و حفظ این نعمت بسیار ارزشمند برای نسل آینده دارند.
سهیلا امیری در ادامه بابیان اینکه بانوان بهعنوان مدیران خانواده و هدایتکنندگان جامعه نقشی اساسی و مهم در این زمینهدارند و بهعنوان الگو در این عرصه مطرح هستند، گفت: اصلاح الگوی مصرف یک امر فرهنگی است و باید برای نسلهای آینده نیز فرهنگسازی شود و بیشک بانوان در این زمینه نقش انکارناپذیری دارند و نیاز است که مطالب بیانشده در همایش امروز را از طریق فرهنگسازی منتقل ساخته و هشدارهای ارائهشده در این حوزه را حتماً در برنامههای خود لحاظ کنند.
مصرف آب در ایران ۴۰ درصد بیش از متوسط مصرف کشورهای توسعهیافته است
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این همایش ضمن اشاره به شیوه کاری لحاظ شده در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: بنای کار ما در این دولت این است که اگر قرار است یک کاری را انجام دهیم، همگی باهم آن را پیش ببریم چراکه اگر تبعاتی داشته باشد، دود آن به چشم همه ما خواهد رفت و اگر همسودی داشته باشد، سود آن عاید همه ما و جامعه ما خواهد شد.
محمدصادق پور مهدی به موقعیت جغرافیایی و شرایط زمانی کشور و استان آذربایجان شرقی اشاره و تصریح کرد: کشور ما ازنظر جغرافیایی با چالشهایی روبروست و چالش آب از مهمترین آنهاست و این امر، یک موضوع بدیهی و غیرقابلانکار بوده و سرپوش گذاشتنی نیست.
وی در ادامه ضمن اشاره به میزان بارندگی و منابع آبی کشور و استان و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته و اروپایی افزود: در مقایسه با منابع آبی و میزان بارندگی در چنین کشورهایی، نسبت بارندگی در کشور ما کم بوده و تقریباً یکسوم منابع آبی کشورهای توسعهیافته و پرآب است اما بااینحال مصرف ما ۴۰ درصد بیش از مصرف این کشورهاست بطوریکه سرانه مصرف آب در آذربایجان شرقی دو هزار لیتر، در کشور دو هزار و ۵۰۰ لیتر و در کشورهای توسعهیافته بدون مشکل آب، یک هزار و ۲۰۰ لیتر است.
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بیشترین مصرف را مربوط به بخش کشاورزی دانست و بابیان اینکه ۹۰ درصد آب تنها در این بخش مصرف میشود، تصریح کرد: پیشازاین از عمق ۵۰ متری زمین آب پمپاژ میکردیم اما امروز از ۳۰۰ متری آب پمپاژ میکنیم و این نشاندهنده اهمیت موضوع کاهش منابع آب است و باید متوجه این مشکل و بحران باشیم.
وی به روند خشکی دریاچه ارومیه و تبعات زیستمحیطی و بهداشتی ناشی از این خشکی اشاره کرد و گفت: در کنار مشکل کمآبی، مشکل دریاچه ارومیه راداریم که مضاعف بر مشکلات منابع آبی است چون با این وضعیت اتفاق افتاده نهتنها مشکل بیآبی ما را تهدید میکند بلکه مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی ناشی از خشکی دریاچه نیز تهدیدکننده بوده و طوفان نمکی برپاشده زندگی همه مردم منطقه را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
پور مهدی همچنین خاطرنشان شد: باید متوجه این مشکل استراتژیک و مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی، تبعات سوء و تأثیرات نمک و ترکیبات شیمیایی ناشی از خشکی دریاچه بوده و آن را جدی بگیریم و بیش از سایر استانها، احساس مسئولیت و عزم خود را جزم کنیم تا از خشکی دریاچه ارومیه جلوگیری شود.
موضوع احیای دریاچه ارومیه یک موضوع فرهنگی اجتماعی
وی در ادامه با اشاره به امنیتی شدن موضوع دریاچه ارومیه در سالهای اخیر و دقت و توجه رییسجمهور و دولت تدبیر و امید به موضوع دریاچه اظهار داشت: هرچند در سالهای اخیر، موضوع دریاچه یک موضوع امنیتی شده بود اما در حال حاضر اینگونه نیست و موضوع احیای دریاچه ارومیه یک موضوع فرهنگی اجتماعی تبدیلشده و مشارکت همه را میطلبد.
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر صرفهجویی و مدیریت مصارف آب ادامه داد: جمعیت قابلتوجهی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه زندگی میکنند و بیش از ۹۰ درصد تأثیرات زیستمحیطی و بهداشتی ناشی از خشکی دریاچه متوجه آذربایجان شرقی خواهد بود و باید در این راستا تدبیری اندیشیده شود که خوشبختانه با توجه به تحقق نصف اعتبارات تعیینشده، راهکارهای پیشنهادی برای سال اول برنامههای احیای دریاچه ارومیه با موفقیت انجامشدهاند و زمستان امسال بخشی از آب سدها آزاد و به سمت دریاچه ارومیه هدایت خواهند شد.
وی لایروبی ۸۰ کیلومتری مسیر آجی چای، نهالکاریهای انجامشده در راستای جلوگیری از راه افتادن طوفان نمکی، پر کردن ۶۰۰ تا ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز، برقرسانی و نصب کنتورهای هوشمند در چاهها و تغییر الگوی کشت را ازجمله اقدامات انجامشده تأثیرگذار بر احیای دریاچه ارومیه دانست و افزود: بر اساس برنامههای آتی نیز ۱۵۰ میلیون مترمکعب از پساب تصفیهشده شهر تبریز و شهرهای مجاور به پیکره آبی دریاچه هدایت خواهد شد.
پور مهدی در پایان بابیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سالهای قبل افت کمتری داشته ابراز داشت: بااینوجود به تثبیت صددرصدی میزان آب فعلی نائل نشدهایم و برای کاربردی شدن میزان تأثیرگذاری آن نیاز است که درزمینهٔ مصرف بهینه از آب فرهنگسازی کنیم که در مشارکت همگانی در این خصوص ضروری است و اگر مردم مشارکت نکنند هیچکدام از طرحها پیش نمیروند و نیاز است با فرهنگسازی در این حوزه ۱۰ درصد از آب را در بخش کشاورزی صرفهجویی کنیم.
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