دشمن با سلاح فرهنگی درصدد مبارزه با فرهنگ غنی اسلامی ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسنی ظهر امروزدوشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با بیان اینکه کردستان استانی راهبردی و فرهنگی است، گفت: باید برنامه ریزی در ارتباط با اجرای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی بیشتری در این استان صورت گیرد.

وی عنوان کرد: امروز دشمنان ما با سلاح فرهنگی به مقابله و مبارزه با فرهنگ غنی اسلامی و سنت های دینی ومذهبی ما به میدان آمده است.

وی اظهارداشت: می طلبد مسئولان با برگزاری مراسمات هدفمند جوانان، دانشجویان را به سمت فرهنگ اسلامی و تربیت دینی که آنها را در مقابل تهدیدات فرهنگی بیمه خواهد کرد هدایت کنند.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه وحدت عامل اساسی نجات مسلمانان جهان است، بیان کرد: وحدت در دین اسلام جایگاه خاصی دارد و عامل پیروزی در تمام جنگ ها بوده است و امروز وحدت عامل اساسی نجات مسلمانان جهان به شمار می رود.

حجت الاسلام حسنی با اشاره به اینکه قیام امام حسین (ع) در تاریخ سابقه نداشته است، عنوان کرد: یکی از ویژگی های این قیام زنده نگه داشته شدن سنت اسلام و دین پیامبر اسلام (ص) است.

وی ادامه داد: اگر امروز ما در ارتباط با دین و اسلام سخن می گوییم و در مقابل با دشمنان ایستادگی می کنیم به خاطر درس هایی است که از عاشورا و قیام امام حسین(ع) دریافت کرده ایم.

وی افزود: از افتخارات مسلمان این است که نامه امیر المومنین (ع) به مالک اشتر در خصوص مدیریت و فرماندهی در سازمان بین الملل به عنوان بهترین شیوه مدیریت به ثبت رسیده است.