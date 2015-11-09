روستاهای همدان هنوز خلأ مدیریتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر دوشنبه در نخستین کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری استان همدان بابیان اینکه امسال این کارگروه به سایر کارگروههای شورای برنامهریزی استان اضافهشده است، افزود: همواره در خصوص روستاها خلأهایی احساس میشد که امیدواریم با تشکیل کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری بسیاری از مشکلات این حوزه پیگیری و برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه روستاها دارای چنان جایگاهی هستند که میتوانند یک کارگروه مختص به خود را در برنامهریزیها داشته باشند، اظهار داشت: توجه به این مهم حیاتی و اثرگذار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه در ارتباط با روستاها باید چند موضوع را برای جلسات مشخص و در این راستا وظایف و اختیارات هر یک از اعضا را مشخص کنیم، عنوان کرد: روستا بهتنهایی موجودیت خارجی ندارد و اگر بهصورت انتزاعی و بدون توجه به شهر با آن برخورد شود هیچ موضوعیتی پیدا نخواهد کرد.
طهماسبی همچنین با تأکید بر اینکه در راستای توسعه روستا باید کلیتها را در نظر بگیریم، بیان داشت: مناطق شامل روستاها و شهرهاست و حرکت متقابل و ارتباطات فردی و اجتماعی، فرهنگی و غیره بین آنها شکلدهنده و ساختار دهنده فضای روستایی و شهری است و باید به این نکته توجه داشته باشیم.
وی بابیان اینکه فضاهای شهری متأثر از فضاهای روستایی هستند، گفت: هرروز با شتاب فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها مواجه هستیم که اگر نتوانیم کنترلی در این حوزه داشته باشیم برای کنترل شهرها نیز با مشکل مواجه خواهیم.
طهماسبی مهاجرت از روستاها به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها را از مهمترین مشکلات مهاجرت روستاییان به شهرها عنوان کرد.
وی به مشکلات حال حاضر روستاها اشاره کرد و افزود: این مشکلات ریشه در برخی نظریههای مطرحشده درزمینهٔ توسعه یکپارچه و کلیت منطقهای و ارتباط کارکردی و نهادی بین شهر و روستا دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید براینکه گاهی برای پیش برد اهداف و روبهرو شدن با برخی مشکلات نیاز به یک مفهوم مشترک داریم تا برداشتهای اشتباهی از آنها نشود، اظهار داشت: توسعه روستایی فرآیند همهجانبه و پایداری است که در چارچوب آن تواناییهای جامعه روستایی برای رفع موانع و مشکلات روستایی به کار گرفته میشود.
برخی بهغلط توسعه روستایی را در برقرسانی، جاده کشی و سایر امکانات میبینند
طهماسبی بابیان اینکه برخی بهغلط توسعه روستایی را در برقرسانی، جاده کشی و سایر امکانات میبینند، عنوان کرد: این عوامل هیچ گاه یک منطقه را به توسعه میرسانند بلکه گاهی نتیجه عکس دارد.
وی گفت: افزایش قدرت انتخاب، توانمند شدن اقشار آسیبپذیر روستاها، مشارکت همهجانبه اقشار روستایی در تصمیمگیریهای مهم، ارتقا بهرهوری، توسعه فرصتها، ارتقا همهجانبه کیفیت زندگی و غیره ازجمله نشانه های توسعه در روستاها است.
طهماسبی به اهداف توسعه روستایی اشاره کرد و بابیان اینکه این اهداف در ۳ بند اقتصادی، طبیعی و سیاسی خلاصه میشود، بیان داشت: کسب درآمد تابت و پایدار، امنیت و تعادل شغلی، دستیابی به یک زندگی متعادل، حفظ محیط پیرامون، رعایت استانداردهای محیط طبیعی و اعمال آن در همه واقعیتهای زندگی، همراه کردن جامعه روستایی باسیاستها دولت و غیره از زیرمجموعههای اهداف توسعه روستاها هستند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه خلأ مدیریتی در روستاها هنوز هم با توجه به ایجاد دهیاریها وجود دارد، یادآور شد: در این زمینه نیاز به بازنگری و اصلاحات داریم.
وی بابیان اینکه روند مهاجرت از روستاها به شهر یکروند طبیعی است که باید آن را کنترل کنیم، گفت: روستانشینی به معنی این نیست که مردم را ملزم کنیم که در روستاها بمانند لذا در چند سال اخیر با تأکید بر این موضوع، موجب ایجاد فشار بر زمینهای کشاورزی و تغییر توازن اکولوژیکی در روستاها شدهایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان زنان را یک بعد اقتصادی غیرقابلانکار برای توسعه روستاها دانست و افزود: هدف ما از جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری از ورود افراد بی مهارت به شهرها است.
طهماسبی با اشاره به اینکه بافت حاشیه شهرها جاذب اینگونه افراد است که خود مشکلات زیادی را به وجود میآورد، اظهار داشت: این افراد زاینده کار و تولید در شهرها نیستند بلکه مولد معضلات اجتماعی و اقتصادی هستند فشار زائدی را به شهرها وارد میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: توانمندسازی روستاها از مهمترین اهداف کارگروه تخصصی توسعه روستاها و عشایر است و همه اعضا وظیفهدارند در این در این راستا همکاری و مشارکت داشته باشند.
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