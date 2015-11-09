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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

فرمانده سپاه شهرستان عسلویه معارفه شد

فرمانده سپاه شهرستان عسلویه معارفه شد

بوشهر - در آئینی با حضور فرمانده سپاه استان بوشهر، سرهنگ محمود شریفی به عنوان فرمانده جدید شهرستان عسلویه معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان عسلویه اظهار داشت: سپاه و بسیج همواره آماده خدمات‌رسانی در عرصه‌های مختلف به مردم است و در عسلویه نیز شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی هستیم.

سردار فتح‌الله جمیری وحدت را به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی دانست و اضافه کرد: دشمن از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی استفاده می‌کند و ما باید در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: در همین راستا شیعه افراطی انگلیسی و تکفیری‌های وهابی برای ضربه زدن به اسلام توسط استکبار ایجاد و حمایت می‌شوند.

وی از توسعه خدمات عام‌المنفعه به عنوان سیاست‌های مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش بسیار مهم و اساسی دارد.

سردار جمیری اضافه کرد: حضور خالصانه و فداکارانه بسیجیان و سپاهیان عزیز را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم و بخش زیادی از توفیقات نظام اسلامی در دفاع مقدس مرهون ایثارگری و تلاش بسیجیان است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای جهان با تاسی از انقلاب اسلامی در برابر مستکبران عالم ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی از مهم‌ترین فرهنگ‌ها در نظام اسلامی است که به سراسر دنیا صادر شده است.

امام جمعه اهل سنت نخل تقی نیز در این آئین اظهار داشت: در شهرستان عسلویه شاهد وحدت بسیار خوبی بین شیعه  سنی هستیم و مسلمانان با وحدتی مثال‌زدنی در کنار هم زندگی می‌کنند.

شیخ محمد انزاری با تقدیر از تلاش‌های فرمانده سابق سپاه شهرستان عسلویه سرهنگ خلیل رفعتی، بیان کرد: سرهنگ رفعتی بزرگترین منادی وحدت شیعه و سنی است.

وی تصریح کرد: ما اهل سنت شافعی هستیم و افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم و رهبرمان امام خامنه‌ای است.

در این آئین با تقدیر از تلاش‌های و خدمات سرهنگ خلیل رفعتی، سرهنگ محمود شریفی به عنوان فرمانده جدید شهرستان عسلویه معارفه شد.

کد مطلب 2961732

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