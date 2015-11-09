فرمانده سپاه شهرستان عسلویه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان عسلویه اظهار داشت: سپاه و بسیج همواره آماده خدماترسانی در عرصههای مختلف به مردم است و در عسلویه نیز شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی هستیم.
سردار فتحالله جمیری وحدت را به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی دانست و اضافه کرد: دشمن از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی استفاده میکند و ما باید در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشیم.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: در همین راستا شیعه افراطی انگلیسی و تکفیریهای وهابی برای ضربه زدن به اسلام توسط استکبار ایجاد و حمایت میشوند.
وی از توسعه خدمات عامالمنفعه به عنوان سیاستهای مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش بسیار مهم و اساسی دارد.
سردار جمیری اضافه کرد: حضور خالصانه و فداکارانه بسیجیان و سپاهیان عزیز را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم و بخش زیادی از توفیقات نظام اسلامی در دفاع مقدس مرهون ایثارگری و تلاش بسیجیان است.
وی با اشاره به اینکه کشورهای جهان با تاسی از انقلاب اسلامی در برابر مستکبران عالم ایستادهاند، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی از مهمترین فرهنگها در نظام اسلامی است که به سراسر دنیا صادر شده است.
امام جمعه اهل سنت نخل تقی نیز در این آئین اظهار داشت: در شهرستان عسلویه شاهد وحدت بسیار خوبی بین شیعه سنی هستیم و مسلمانان با وحدتی مثالزدنی در کنار هم زندگی میکنند.
شیخ محمد انزاری با تقدیر از تلاشهای فرمانده سابق سپاه شهرستان عسلویه سرهنگ خلیل رفعتی، بیان کرد: سرهنگ رفعتی بزرگترین منادی وحدت شیعه و سنی است.
وی تصریح کرد: ما اهل سنت شافعی هستیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و رهبرمان امام خامنهای است.
در این آئین با تقدیر از تلاشهای و خدمات سرهنگ خلیل رفعتی، سرهنگ محمود شریفی به عنوان فرمانده جدید شهرستان عسلویه معارفه شد.
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