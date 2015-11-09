انیمیشن «درون و بیرون» در حوزه هنری قم نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، جلسه اکران و تحلیل انیمیشن «درون و بیرون» به نویسندگی و کارگردانی «پیت داکتر» با استقبال هنرمندان و علاقمندان به هنر انیمیشن در سالن آسمان حوزه هنری قم برگزار شد.
با اتمام اکران این انیمیشن محمدرضا آزاد محمدرضا آزاد کارشناس ارشد هنرهای نمایشی و مدرس دانشگاه از چند منظر به تحلیل و بررسی این فیلم پرداخت.
وی ابتدا به لایههای مختلف معنایی فیلم و سطح وسیع مخاطبان که سنین بالای سه سال را در بر میگیرد، اشاره کرد و این مسئله را نتیجه درایت خالقان اثر دانست.
وی افزود: سازندگان این اثر با شناختی که از مباحثِ روانشناسی رشد و شخصیت، مباحث اجتماعی و تعلیم و تربیتی و دیگر موضوعات مرتبط کسب نمودهاند، موضوعات و نگرشهای مختلف را در اثر پرداخت کردهاند.
آزاد از دیگر ویژگیهای انیمیشن «درون و بیرون» را مسئله تبدیل مباحث معقول و دورنی به شکل بیرونی و محسوس بیان، دانست.
وی آشنایی و شناخت این مهارت را برای تأثیرگذاری هنری بر انسان، بخصوص در فرهنگ اسلامی که آموزهها و مفاهیم درونی و سیر انفسی بر آفاقی در آن جلوه زیاد دارد، مهم و لازم دانست.
این مدرس دانشگاه در ادامه جلسه اهمیت خاطره و بازتاب آن در شکلگیری آگاهی و شخصیت فردی و اجتماعی را از موضوعات قابل توجه این فیلم دانست که در کنار بسیاری از دلالتهای ضمنی مانند اهمیت بازی، تخیل، سبک زندگی، امید، آیندهنگری، استحکام خانواده، ورزش و لزوم منطبق شدن مهاجران با شرایط جدید، به مخاطب منتقل میشود.
آزاد سپس به آنالیز نوع روایت فیلم، کاراکتر و صحنه پردازیهای این انیمیشن پرداخت و شکل انسانی شادی و غم و حتی نفرت و جلوه مکعبی شکل و ناآشنای خشم را که در هر فرد تکرار شده و تنها فرماندهی آن در هر فرد و نسبت به خلق خوی او تغییر میکند را در تشریح شخصیتپردازی، به عنوان مثال برشمرد. همچنین رنگپردازی هر کاراکتر و فضاسازی موقعیتها و اشیاء را قابل توجه دانست.
ساختار فیلم و پرداخت جزئیات فیلم از دیگر مواردی بود که توسط این کارشناس مورد تأکید قرار گرفت و بیان شد که چگونه در هر امر مهمی از قبل زمینهسازی شده تا در لحظه عمل، تاثیرگذار باشد.
این جلسه با بیان جزئیات متعدد این فیلم و بحث و تبادل نظر میان محمد رضا آزاد و حاضران پایان پذیرفت.
معضل و آسیبی که همه رشتههای هنری درگیرش هستند، نوعی فرمزدگی و تکنیکزدگی است
رئیس حوزه هنری قم در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر «اولین تجربه» به آسیبشناسی هنر استان پرداخت و از برنامههای حوزه هنری برای رفع آسیبها سخن گفت.
مجد الدین معلمی در خصوص علت و ایده برگزاری این جشنواره گفت: اساس شکل گیری دوره فراگیر آموزش تئاتر و جشنواره کارگاهی این بود که احساس کردیم ضعفها و خلأهایی در هنر استان و بهویژه هنرهای نمایشی است که میبایست برای رفع آنها تلاش جدی کنیم. احساسمان این بود که دو نقطه ضعف جدی در فضای هنری استان وجود دارد.
وی در ادامه گفت: اولین ضعف این است که بین نسل پرتلاش، پرافتخار و نسلی که هنر تئاتر قم را ملی کرد و نسل جدید بسیار فاصله افتاده است. که میتوان به آن خلأ نسلی یا شکاف نسلی اطلاق کرد. احمد سلیمانی با همتی خستگیناپذیر، حرکتی را شروع کرد و هنرجویانی را در مرحله مبتدی جذب کرد و آموزشی هدفمند را شروع کرد. ایشان صرفاً به اسم تئاتر، بهنام تئاتر و برای تئاتر تلاش و حضوری شبانه روز داشت، با انرژی بسیار زیادی تلاش داشت کرد تا از پایه حرکت نویی را آغاز کند.
معلمی در ادامه به نتایج این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج این جشنواره پیوندی است که بین اساتید تئاتر قم و نوآموزان ایجاد شد. امیدوارم با این پیوند حرکتهای اصولیتر را در تئاتر قم شاهد باشیم و نسل درخشان جدیدی وارد عرصه نمایش شود.
وی در ذکر آسیبهایی که تئاتر قم درگیر آن است، گفت: دومین معضل و آسیبی که همه رشتهها و شاید رشتههای نمایشی بیشتر درگیرش هستند، نوعی فرمزدگی و تکنیکزدگی است که دارد بر فضای هنری غالب میشود. به همین خاطر هم بین هنر و مردمی که مخاطب اصلی هنر هستند فاصله میافتد. اینکه پرخرجترین فیلمها و تئاترها با کمترین مخاطب و بیننده مواجه است بخشی از آن بخاطر این است که ما به عنوان متولیان امر هنر، چه در عرصه اجرا و مدیریت، نتوانستیم ارتباط درستی با مردم برقرار کنیم.
رئیس حوزه هنری استان قم به روزگار گذشته تئاتر قم اشاره کرد و گفت: فراموش نمیکنم که زمانی در همین سالن مصلی قدس یا مجتمع نور چه صفهایی برای دیدن نمایش راه میافتاد و چقدر علاقمندان زیادی به تئاتر وجود داشت. فکر میکنم تکنیکزدگی باعث شده که مردم خیلی حرف ما را متوجه نشوند. بعضی وقتها توجه نداریم که داریم چه می گوئیم، صرفا هنری را اجرا میکنیم، این باعث شده فاصله ایجاد شود.
معلمی همچنین در توصیهای به هنرجویان گفت: توصیه من و مجموعه همکارانم این است که شما که تازه وارد این عرصه شدهاید به حرفی که میزنید و پیامی که در قالب اثر هنری ارائه میدهید، توجه بیشتری داشته باشید.
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