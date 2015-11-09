اختتامیه نهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد نوروزی رییس فرهنگ سرای اندیشه در خصوص برپایی نهمین آزمون نوگلان حسینی گفت: امسال بالغ بر هشت هزار نفر متقاضی از مدارس شهر تهران در آیین نوگلان حسینی شرکت کردند که حدود ۶۰۰ نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند.

وی افزود: در مرحله استانی که با داوری کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور برگزار شد، طبق ارزشیابی به عمل آمده از بین ۶۰۰ شرکت کننده، ۲۰ نفر از هر مقطع به مرحله نهایی راه پیدا کرده و در نهایت در مرحله نهایی نفرات برتر اول تا سوم مشخص شدند.

نوروزی خاطر نشان کرد: شاخصه های اصلی نهمین آیین نوگلان حسینی همچون سال های گذشته، بهره مندی از صوت خوش و متعارف، مقتل خوانی، شعر، حسن اجرا، صوت و لحن، ظاهر و پوشش، دعا و حسن ختام بود.

نوروزی اعلام کرد: ویژه برنامه نوگلان حسینی با هدف تقویت و انتقال هویت دینی، مذهبی و سیره ی اهل بیت (ع)، تشویق و ترغیب نوجوانان عاشق اهل بیت (ع) و شناسایی استعدادهای بالقوه ی مداحان نوجوان برای ارائه ی مسیر درست برگزار شد.

همچنین رییس فرهنگ سرای اندیشه در خصوص برگزاری آیین اختتامیه گفت: آیین اختتامیه نوگلان حسینی روز پجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۹ صبح در آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه با حضور مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش، جمعی از پیرغلامان اهل بیت، مداحان اهل بیت و دانش آموزان مداح شهر تهران برگزار و از نفرات اول تا سوم هر مقطع تقدیر به عمل می آید.

گفتنی است در نهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی سازمان دانش آموزی شهر تهران و کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور مشارکت داشتند.

علاقمندان جهت شرکت در این مراسم می توانند به فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه مراجعه کنند.