اختلافات ایدئولوژیک بیشترین عامل وقوع نبردهای درونی کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار عزیزی در نشست تخصصی سازمان ملل، جنگ‌های داخلی، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها که ظهر امروز دوشنبه به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تمرکز منشور ملل متحد از بدو تاسیس در نبردهای بین المللی است.

وی به بررسی عوامل و دلایل غفلت منشور ملل متحد از نبردهای داخلی کشورها پرداخت و گفت: دربند ۴ ماده ۲ منشور عنوان شده که تمام اعضا در روابط بین الملل از توسل به زور خودداری کنند و اشاره ای به ممنوعیت توسل به زور در حوزه داخلی کشورها نشده است.

عزیزی افزود: سال ۱۹۴۵ ، تعداد ۵۱ کشور عضو سازمان ملل متحد بودند، حفظ حاکمیت داخلی کشورها از موارد مورد توجه دولت‌ها بود همچنانکه دیدیم عمر مختار به جرم خیانت به کشور اعدام شد.

وی با اشاره به آمار فزاینده نبردهای داخلی کشورها از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ گفت: این مسئله در عصر جنگ سرد بیشتر دیده شد اما نوع نبردها اغلب نیابتی بود.

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی همدان در ادامه بیان کرد: از سال ۲۰۱۴ تعداد ۴۲۴ مورد اختلاف و تعارض در روابط دولت‌ها به وجود آمده که از این تعداد ۲۲۳ مورد به خشونت انجامیده است.

وی بیان کرد: از مجموعه ۴۲۴مورد اختلاف ایجاد شده در روابط دولت‌ها در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۷ مورد بحران میان دولت‌ها و ۳۴۷ مورد نیز به مشکلات داخلی کشورها مربوط می‌شود و به عبارتی یک ششم اختلافات از نوع اختلافات میان دولت‌ها بوده است.

عزیزی درگیری بر سر قدرت، ایدئولوژیک را بیشترین دلیل وقوع نبردهای داخلی کشورها عنوان کرد و گفت:جدایی طلبی و خودگردانی نیز از دلایل نبردهای داخلی است.