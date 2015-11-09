شب‌ شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌الله قربانی کشکولی پیش از ظهر سه شنبه از برگزاری این شب شعر مصادف با ۲۸ محرم بعد از نماز مغرب و عشا در دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز خبر داد و با بیان اینکه تاکنون ۸۵ اثر از ۳۸ شاعر عشایری به دبیرخانه این شب‌ شعر ارسال ‌شده، گفت: در این دوره از جشنواره ۱۲ شاعر و اثر برگزیده و نیز دو مداح از استان‌های خوزستان و اصفهان که به زبان‌های لری و ترکی قشقایی به مدیحه‌سرایی می‌پردازند تقدیر می‌شود.

وی افزود: پنجمین شب شعر عشایر با محوریت عاشورا پذیرای هنرمندان وشعرای سراسر ایران است چهارشنبه ۲۰ آبان ماه جاری است.

شب شعر عشایر از سال ۹۰ پایه ریزی شد

دبیر این شب‌ شعر در ادامه با بیان اینکه نخستین دوره شب ‌شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور از سال ۱۳۹۰ با حضور ۱۰ استان عشایری در فارس و در راستای آشنایی و ارادت جامعه هدف به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به‌ویژه فرهنگ عاشورایی برگزار شد، افزود: کشف استعدادهای ناشناخته عرصه‌های شعر، ادبیات، معرفی شعرای جوان عشایری به جامعه و نیز ارتباط دینی و مذهبی شعرا و تشویق و ترغیب آنان به تأسی از فرهنگ عاشورایی از جمله دستاوردهای این دوره از مسابقات شب‌شعر عاشورایی خواهد بود.

قربانی کشکولی با ابراز اینکه دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز ۹۲ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی درخواست می‌شود برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای عشایری یادمانی از این شهدا احداث و این دوره از مسابقات را نیز در دیگر استان‌ها برگزار کنند.

حضور ۲۲۶ شاعر در این شب شعر

وی ادامه داد: از ابتدای برگزاری شب ‌شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور تاکنون ۲۲۶ شاعر که از این تعداد ۱۷۰ برادر و مابقی خواهر از استان‌های اصفهان، اردبیل، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، آذربایجان شرقی، بوشهر و فارس و دیگر جامعه عشایری بوده‌ اند شرکت داشته ‌اند.

بهروز صادقی مدیر اجرایی پنجمین شب ‌شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور نیز در این نشست با اعلام اینکه در حاشیه برپایی این شب ‌شعر برنامه‌هایی ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در روزهای سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ برای خواهران و چهارشنبه ویژه برادران در دبیرستان شهید بهشتی برگزار می‌شود، عنوان کرد: برای بهتر برگزار شدن پنجمین شب‌ شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور کمیته تبلیغات، ارتباطات، پشتیبانی از نهادها و ادارات وابسته به جامعه عشایری تشکیل‌ شده است.