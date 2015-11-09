به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین درباره اشتباهات داوری اظهار کرد: ما دنبال عذرخواهی داوران یا محرومیت آنها نیستیم. ما دنبال عدالت هستیم. می‌خواهیم در شرایط برابری با حریفان روبرو شویم اما سال‌ها است از این مساله محروم شده‌ایم. اینکه با حذف امتیازات ما باعث می‌شوند قهرمان نشویم، سهمیه آسیایی نگیریم و در جایگاهی پائین‌تر از آنچه حق ما است قرار بگیریم به یک عادت بدل شده است و پرسپولیس بارها هم در جام حذفی با این اشتباهات از دور مسابقات کنار رفته یا در فینال ناکام مانده است.

وی ادامه داد: اگر حالا که معلوم شده در حق ما اجحاف شده است بیایند و مسابقه را تکرار کنند، آن وقت عذرخواهی فایده‌ای خواهد داشت ولی چنین نمی‌کنند. در این شرایط محرومیت جهانبازی دردی از ما دوا نمی‌کند بلکه ما را نگران می‌کند! چون ممکن است احساس منفی ناشی از این اتفاق در آینده روی کار او و دیگر داوران تاثیر بگذارد و به این ترتیب باز هم به اشتباه علیه ما سوت بزنند.

خوردبین یادآور شد: گاهی احساس می‌کنم، همه این اتفاقات یک جور لجبازی داوران است وگرنه چگونه است که هر کدام که اشتباه می‌کنند به ضرر ما است. شاید سالی یکبار یک داوری پیدا شود به سود ما اشتباه کند که معلوم نیست روی نتیجه هم تاثیر بگذارد یا نه. در همین بازی از بیرون زمین معلوم بود، توپ به سینه خورد. اصلا صدای برخورد توپ به سینه کافی بود تا چشم بسته هم معلوم باشد چه اتفاقی افتاده است. به کمک داور می‌گویم، پاسخ می‌دهد انشاءالله اشتباه نکرده‌ام. بعد از آن رفتم فیلم بازی را دیدم و دوباره همین صحبت را به کمک داور گفتم که او همان حرف را تکرار کرد. او گیر داده بود بازیکن اخراج شود و قرعه هم به نام مهمترین بازیکن حاضر در زمین در آمده بود.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره ارزیابی خود از شرایط تیم در رقابت‌های لیگ و شانس قهرمانی خاطرنشان کرد: ارزیابی نتایج ما بستگی به ارزیابی کار داوران دارد. واقعا نمی‌توان پیش بینی کرد آنها چه می‌کنند اما اگر مشکلات دور از ذهن را در نظر نگیریم و این مشکلات اجازه بدهند، در اینکه به سمت قهرمانی لیگ خیز بر خواهیم داشت شکی نداریم. ما با تمام حریفان سخت خودمان روبرو شده‌ایم و در زمین فوتبال نشان دادیم سرتر از همه آنها هستیم. در همین بازی چه کسی فکر می‌کرد حتی بعد از ۱۰ نفره شدن باز شانس ما برای پیروزی در ۹۰ دقیقه بیشتر باشد. حتی بعد از بلایی که کمک داور بر سر ما آورد، با اینکه در خانه ذوب آهن بازی می‌کردیم بچه‌ها آنها را تحت تاثیر خود قرار داده بودند.

خوردبین درباره اینکه بازیکنان پرسپولیس باید از فرصتهایشان بهتر استفاده کنند، گفت: به طور قطع آنها تمام تلاش خودشان را می‌کنند ولی یکسری مسائل روی کارشان تاثیر می‌گذارد. وقتی چنین اشتباه داوری روی می‌دهد، تمرکز بازیکن بر هم می‌ریزد. برای او شرایط عصبی پیش می‌آید. از سوی دیگر یک نفر کمتر اثر خود را در حملات روی دروازه حریف نشان می‌دهد و یکسری موقعیت‌ها بوجود نمی‌آیند. بازیکن بیشتر می‌دود و این مساله هم روی دقت او تاثیر می‌گذارد.

سرپرست کهنه کار سرخپوشان ادامه داد: باز هم تاکید می‌کنم محرومیت داوران دردی از ما دوا نمی‌کند، اتفاقا بیشتر آنها را با پرسپولیس درگیر می‌کند و باز هم باعث گرفتاری ما می‌شود. بعد آنها هم باید محروم شوند. با این شرایط تا چند وقت دیگر من باید داور بشوم! بهتر است یک فکر اساسی صورت بگیرد. بالاخره این مشکل یک راه حلی دارد. اگر هم پای مسائل دیگری در میان است باید یک بار برای همیشه ریشه کن شود.

«بار قبل هم که اعتراض‌های پرسپولیس زیاد شد، گفتند یک گروه ویژه در حال کار روی بررسی سلامت و فساد در جامعه داوری است ولی در نهایت اتفاقی نیفتاد. فکر نمی‌کنید اینبار نیز همه چیز فراموش شود ؟» خوردبین در پاسخ به این سئوال اظهار کر: من هم خیلی خوشبین نیستم اتفاق خاصی روی دهد. برای حل این مشکل یکسری دستگاه‌های خاص با امکانات خاص باید چند سال تلاش کنند و فقط مسائل داوری نیست و نباید همه چیز را متوجه آنها کرد.

سرپرست پرسپولیس در پایان گفت: اینبار دیگر یک مربی یا مدیر باشگاه صحبت از سهوی نبودن اشتباهات داوری نکرده است. شخص آقای وزیر گفته‌اند اشتباهات سهوی نیست و باید پیگیری شود. من در تمام مصاحبه‌هایم از وزیر خواهش کردم که ورود کنند. یک وزیر چنین حرفی را بدون حساب و بررسی نمی‌زند. امیدوارم حداقل اینبار همه چیز جدی و تا آخر دنبال شود. ما هیچگاه نمی‌گوییم داوری به سود ما عمل کند. فقط می‌خواهیم آنچه اتفاق می‌افتد را سوت بزند. به هیچ چیز دیگری نیاز نداریم در این صورت هیچکس نمی‌تواند ما را ببرد.