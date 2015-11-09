به گزارش خبرنگار مهر، صانعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خط تولید انسولین هوشمند برای اولین بار در کشور اصفهان طراحی و در حال نصب در استان اصفهان است که بزودی این نوع انسولین در شهر اصفهان به تولید خواهد رسید.

وی بیان داشت: ۹۰ درصد داروهای بیماران دیابتی در کشور تهیه و توزیع می‌شود که از بالاترین کیفیت برخوردار است.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به جراحی‌های ضد دیابت مانند پیوند پانکراس، پیوند سلول‌های پانکراس، کوچک کردن معده، گذاشتن بالن و کلیپس در معده به روش آندوسکوپی، گفت: این روش ها در کشور ایران قابل انجام است و منحصر به کشور به خصوصی در خارج از ایران نیست و از همه مهمتر اینکه این روش‌ها درمان قطعی دیابت نیست و باید با مشورت پزشک معالج انجام گیرد.

وی اظهار داشت: استفاده از داروهای گیاهی به عنوان مکمل و کمک به کنترل دیابت است که به هیچ عنوان این نوع گیاهان نمی‌توانند بدون مشورت با پزشک جایگزین داروهای دیابت شوند.

صانعی افزود: بیماری دیابت یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی - درمانی کشورها است که به دلیل اهمیت این بیماری، سازمان جهانی بهداشت (WHO) یک روز را به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری کرد تا در راستای افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با علل، عوارض، پیشگیری و درمان این پدیده روزافزون و نیز حساسیت زایی برای مردم اطلاع رسانی انجام گیرد.

وی گفت: ۷۰ درصد از بیماران دیابتیک نوع ۲ می‌توانند با رژیم غذایی مناسب، تحرک و ورزش، دوری از دخانیات و اصلاح شیوه زندگی، دیابت خود را کنترل کنند.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه با همت دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۴ تمام جمعیت شهری روستایی کشور تحت پوشش برنامه تحول بهداشت قرار گرفته و همچنین برای تمام شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در حاشیه شهرها، پرونده بهداشتی تشکیل می شود که با انجام غربالگری و تقدم بحث پیشگیری بر درمان، بیماری های دیابت، فشار خون و چربی خون افراد اندازه گیری و پس از تشخیص از طریق سیستم ارجاع به متخصصان مربوطه معرفی می‌شود.