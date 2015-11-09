به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پایان این نشست در جمع خبرنگاران این اطمینان را به هواداران داد که پیگیری مسائل مربوطه به داوری و مشکلات پیش آمده در این فصل و فصل‌های گذشته تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و اینگونه نخواهد بود که بعد از مدتی فروکش کند.

وی گفت: ما از روز اول برخلاف بعضی تیم‌ها اقدام به جنجال نکردیم چون دنبال این نبودیم که داوران به سود ما سوت بزنند. داوران باید اشتباهات را کاهش بدهند و حرفه‌ای عمل کنند. پیگیری ما تا برقراری عدالت و ایجاد شرایط منصفانه ادامه پیدا می‌کند و حتی با جمع‌آوری مدارک آمادگی داریم به AFC و FIFA برویم ولی ترجیح ما این است که مشکل در داخل حل شود.

حسین عبدی پس از اتمام جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با اشاره به داوری دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اظهار کرد: در هفته اخیر یکی از بحث‌های جامعه بزرگ ورزش ایران اشتباهات داوری این بازی بوده که در چند بازی به طول سلسله‌وار اتفاق افتاده و ابهاماتی را به وجود آورده است. انتظار ما از کمیته داوران و مراجع ذی‌ربط این است که به این موضوع اشراف کامل داشته باشند.

وی افزود: همیشه سعی ما حفظ احترام اشخاص و احترام به قانون بوده است. در طول این چند وقت محرومیت‌هایی هم برای باشگاه در نظر گرفته شده و به خصوص این بازی که یک تصمیم اشتباه تیم را از مسابقات حذفی کنار زد. نامه‌نگاری‌های مربوطه و پیگیری‌هایی شده و طاهری هم با وزیر جلساتی را برگزار کرده است. باید این قول را به هواداران بدهم که تا آخر این ماجرا پیگیر حق پرسپولیس هستیم و این طور نیست که کوتاه بیاییم.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان این که جلسه امروز هیات مدیره جزو معدود جلساتی بوده که همه اعضا حضور داشته‌اند، اضافه کرد: درباره بحث‌های مختلف دیگری هم که درباره باشگاه پرسپولیس بود گفت‌وگو شد. چون تیم ما توسط دولت اداره می‌شود، سعی می‌کنیم تمامی کارهای ما از قبیل مصوبات، تامین منابع مالی و ... در چارچوب قوانین دولتی باشد. برای مثال؛ استخر، زمین تمرین و ... املاک دیگری موجود دارد که می‌خواهیم آنها را از طریق مزایده واگذار کنیم. گزارش مالی‌ که طاهری ارائه داد، از دیگر موارد مورد بحث جلسه بود.

عبدی تصریح کرد: در چندین بازی اشتباه‌های داوری به ضرر ما تمام شد. این مساله را با جدیت دنبال می‌کنیم و اگر در داخل حل نشد، مدارک و فیلم‌هایی را که داریم به AFC ارائه می‌دهیم. بحث ما هم فقط تیم خودمان نیست و این که بخواهیم خدای نکرده از فردا داوران به سود ما سوت بزنند بلکه به خاطر همه باشگاه‌ها و اصل بازی جوانمردانه می‌خواهیم موضوع شفاف شود.

حسین عبدی اظهار کرد: در جام حذفی پارسال و بازی قبلی برابر ذوب‌ آهن در لیگ امسال ۱۰ نفره شدیم و باختیم. این بار هم همین اتفاق رخ داد. هر بار هم داوران از ما عذرخواهی کردند اما اتفاق دیگری نیفتاد. ما هزینه کردیم و خاطر هوادارانمان جریحه‌دار شد. وقتی یکی از ارکان اصلی فوتبال این همه اشتباه می‌کند، دیگر اسمش اشتباه نیست!

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: وقتی بازیکن ما یا مربی ما حرکت کوچکی می‌کند یا حرف ساده‌ای می‌زند سریع محروم می‌شود اما داوران یک سلسله اشتباه مرتکب می‌شوند که شاید سهوی هم باشند اما اتفاقی رخ نمی‌دهد. وقتی فردی در فوتبال خلاف بزرگی مرتکب می‌شود و باز به فوتبال بازمی‌گردد، آیا معنی‌اش غیر از این است که هر کسی می‌تواند خلاف کند و فوقش مدتی محروم شود بعد برگردد؟

عبدی در ادامه افزود: همه داوران را پاک می‌دانم اما با تمام احترام باید این موضوع را پیگیری و از حق باشگاه دفاع کنیم. به هواداران اطمینان می‌دهم که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کنیم. نتیجه کار هم این است که موضوع شفاف شود. ما خواهان این هستیم که فوتبال منطقی بازی کنیم و داوران هم منصفانه قضاوت کنند.

وی ادامه داد: برخی مربیان از هفته سوم یا دوم و حتی از همان هفته اول لیگ به داوری‌ها اعتراض کردند و در ادامه دیدیم که این کار در روند داوری‌ها تاثیر داشت. پرسپولیس از همان اول هم دنبال این نبوده که کار داوران را تحت تاثیر خود قرار دهد. ما فقط می‌خواهیم که داوران اشتباه‌های خود را کاهش دهند که کسی ضرر نکند.

سخنگوی پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر من به عنوان یک مربی یا عضو هیات مدیره اشتباه کنم، همه می‌گویند در کارم حرفه‌ای نیستم اما وقتی داور اشتباه می‌کند می‌گویند عامل انسانی و طبیعی است. تقاضای من از داوران این است که تمرکز بیشتری روی کار داشته باشند.

او ادامه داد: نباید حرفی را بزنیم که بر خلاف عرف اجتماعی باشد. هر کسی باید در جایگاه خودش صحبت و حقایق و مسائل حرفه‌ای را عنوان کند. اگر احساس کردیم که کارت قرمزی را به اشتباه داده‌ایم باید اشتباهمان را بپذیریم و آن را عنوان کنیم. در یکی از بازی‌های لیگ انگلستان کارت قرمزی اشتباه داده شد و پس از بررسی این کارت را بخشیدند.

عبدی گفت: پیش از در دربی فصل گذشته که درخشان سرمربی بود و من دستیار او بودم، درخشان و باقری با داور صحبت کردند و او به اشتباه من را اخراج کرد. من متوجه نشدم که چرا او من را اخراج کرده است. پس از آن هم برای من حکم مالی ابلاغ کردند. گفتم اشکال ندارد اما قبل از این کار به من بگویید چه کرده‌ام؟ آنها به من گفتند که پایت را به زمین کوبیدی. در آن بازی من کنار خوردبین نشسته بودم و او پایش را زمین کوبید و من را اخراج کردند. پس از آن جلسه حکم من را ندادند تا اینکه روی نیکمت تیم نشسته بودم و گفتند تو نمی‌توانی بر روی نیمکت بنشینی و بار دیگر من را سه میلیون جریمه کردند.

عبدی تاکید کرد: بعضی‌ها در کنار زمین به داور وسط، داور کنار و داور چهارم اعتراض می‌کنند، فریاد می‌زنند اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. باید وحدت رویه‌ای برای اعمال قوانین وجود داشته باشد. نباید دوگانه رفتار کنیم. تمام مردم عزیز این حق را دارند که اعتراض کنند. ما پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم و وزارت ورزش هم این کار را می‌کند. چرا اشتباهات فقط علیه ماست؟ تا مشخص شدن این موضوع آن را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره شکایت مانوئل ژوزه از این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش، گفت: بحث ژوزه به زمان مدیریت رویانیان باز می‌گردد. چون در آن موقع ایران نبودم نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که او از ایران رفت. در این باره مسئولان حقوقی باید اظهارنظر کنند چون من هنوز به جمع بندی نرسیده‌ام. این داستان توسط مسئولان حقوقی باشگاه روشن می‌شود. شکایت ژوزه واقعیت دارد و در چند روز آینده نامه شکایت او به دست ما هم می‌رسد. باید این موضوع را پیگیری کنیم. شکایت‌های حقوقی یکی دو تا نیست و باید همه را حل کنیم. باید در چارچوب قانون و عرف عمل کنیم.

عبدی درباره اینکه گفته می‌شود رویانیان با ژوزه چهار قرارداد بسته، اظهار کرد: مسئولان حقوقی باید در این باره اظهارنظر کنند. شکایت های حقوقی یکی دو تا نیست.

حسین عبدی درباره بحث تعیین مدیرعامل باشگاه هم گفت: در این باره صحبت نشد و در هفته‌های آینده می‌توانیم صحبت کنیم چرا که زادمهر هم به ایران آمده و زمان برای این کار داریم.

سخنگوی هیات مدیره پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌خواهیم داوران را تحت فشار قرار دهیم اما اعتراض‌مان را انجام می‌دهیم. اعتراض برای ما جایز است چرا که حقی از ما گرفته شده است. اگر حقی نداشتیم می‌توانند هر کاری را انجام بدهند.