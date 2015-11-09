  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

فردا با حضور مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید کشور؛

یادواره ۳۹ شهید والامقام دهستان دشمن زیاری برگزار می شود

یادواره ۳۹ شهید والامقام دهستان دشمن زیاری برگزار می شود

یاسوج– رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه از برگزاری یادواره ۳۹ شهید والامقام دهستان دشمن زیاری این شهرستان با حضور مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام صمدی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این یادواره فردا سه شنبه ۱۹ آبان ساعت 9صبح در روستای «قلعه دختر» برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دهستان دشمن زیاری عنوان کرد و از برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف در این یادواره خبر داد.

صمدی فر یادآور شد: یادواره شهدای دهستان دشمن زیاری با همکاری بیناد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه و ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: این یادواره با حضور  مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید کشور، خانواده های ۳۹ شهید این دهستان و مردم شهید پرور این شهرستان برگزار می شود.

صمدی فر برگزاری یادواره شهدا را بهترین فرصت برای تجدید بیعت با آرمان های شهدا دانست.

کد مطلب 2961748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها