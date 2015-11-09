یادواره ۳۹ شهید والامقام دهستان دشمن زیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام صمدی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این یادواره فردا سه شنبه ۱۹ آبان ساعت 9صبح در روستای «قلعه دختر» برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دهستان دشمن زیاری عنوان کرد و از برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف در این یادواره خبر داد.

صمدی فر یادآور شد: یادواره شهدای دهستان دشمن زیاری با همکاری بیناد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه و ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: این یادواره با حضور مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید کشور، خانواده های ۳۹ شهید این دهستان و مردم شهید پرور این شهرستان برگزار می شود.

صمدی فر برگزاری یادواره شهدا را بهترین فرصت برای تجدید بیعت با آرمان های شهدا دانست.