به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پژوهشی موسیقی کلاسیک با عنوان «بررسی مکتب ویلن یهودی منوهین» پنج شنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۸ با حضور هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

شرح زندگی و تحولات موثر اجتماعی و سیاسی بر زندگی این هنرمند جهانی، مکتب ویلن یهودی منوهین (به لحاظ شیوه آموزش و سونوریته مطلوب)، مقایسه مکاتب دیگر و تاثیر آن بر پیشرفت نوازندگی ویلن در قرن بیستم با حضور نصرالله داوودی آهنگساز، مترجم و پژوهشگر موسیقی در این نشست بررسی می شود.

این نوازنده ویلن آمریکایی روس تبار، سال ۱۹۱۶ در شهر نیوجرسی آمریکا در یک خانواده مهاجر روس متولد شد. وی در سن پنج سالگی نوازندگی ویلن را آغاز و در سن ۱۲ سالگی به آلمان رفت و در یکی شگفت انگیزترین کنسرت های تاریخ موسیقی جهان سه کنسرت ویلن باخ، برامس و بتهوون را با ارکستر فیلارمونیک برلین به رهبری برونو والتر اجرا کرد. تاثیر این کنسرت چنان بود که آلبرت انیشتن که در سالن کنسرت حضور داشت منوهین را در آغوش گرفته و گفت: «اکنون دیگر یقین دارم که خدایی در عرش وجود دارد.»

منوهین در طول حیات هنری اش یکی از فعال ترین موزیسین های تاریخ قرن بیستم بود.

این نوازنده ویلن علاوه بر همکاری با صدها هنرمند نامی عرصه موسیقی در عرصه های بشردوستانه و خیریه نیز بسیار فعال بود و به ده ها موسسه خیریه و کشف استعداد در مناطق محروم کمک می کرد.

وی در سال ۱۹۵۰ درانگلستان موفق به تاسیس مدرسه موسیقی شد و مکتب ویلن خود را تدریس می کرد. او موسیقی کلاسیک را به شیوه دوران شکوفایی یعنی دوران قبل از جنگ جهانی دوم آموزش می داد.

علاقه مندان برای حضور دراین نشست می توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.