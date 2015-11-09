آیا خط مشی ابدی دیپلماسی کشور زانو زدن و بالکن نشینی است؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: آیا خط مشی ابدی دیپلماسی کشور، زانو زدن، لبخند زدن، قدم زدن، دست دادن با دشمنان انقلاب و سیاست بالکن نشینی است؟ آیا فریادها و سرزنش‌ها و تلخندها و حملات فقط قرار است مصرف داخلی داشته باشند؟!

در این نامه آمده است: مدتی است کشورهای اسلامی به ویژه ایران همیشه سرافراز در غم عزیزانش فرو رفته و شاهد تصاویر غم انگیز و وحشتناک قتل عام عظیم مسلمانان جهان و بالاخص شیعیان در منا بوده است.

این نامه می افزاید: در ادامهبی شک گستاخی و تندروی‌های مسئولان سعودی بعد از این فاجعه نمک بر زخمان شد و با مشت‌های گره کرده و دندان‌های فشرده شده منتظر اقدامات و مواضع شما مسئولان بودیم ولی متاسفانه بعد از دوسال دیپلماسی لبخند برای حضور در یکی از کشورهای همسایه آن هم در حالی که صدها کشته و زخمی از کشورمان در خاک آن بوده است، مجبور به زانو زدن مقابل امیر کویت و واسطه قرار دادن کشورهایی که تناسب ظرفیت دیپلماسی شان فرسنگ‌ها با جمهوری اسلامی ایران فاصله دارد شده‌ایم که در نهایت نیز نتیجه مطلوب به دست نیامد و وزیر بهداشت‌مان با مشکلات و شروط فراوان پا به خاک این کشور گذاشت تا اندکی از حقوق حقه کشور احیا شود و اگرنبود عتاب عزتمندانه و اقتدار آمیز رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی) آیا دیپلماسی ما این بحران را کنترل کرده بود؟ آیا بدن‌های مطهر این عزیزان درکنار خانواده هایشان آرام گرفته بود؟ و کدام موضع انقلابی، اقتدارگونه و عزت مدار مسئولانمان قرار بود مرهم دل خانواده های داغدار و ملت انقلابی شود؟ موضع ادامه رابطه دوستانه و برادری با سعودی‌های جاه طلب و جنایت پیشه؟؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور به رئیس جمهور اعلام کرد: هنوز درگیری‌ها و پیگیری احوال عزیزانمان به پایان نرسیده بود که 9 نفر از معلمان ایرانی در امارات متحده عربی به اتهامات واهی و با نقض کرامت و حیثیت انسانی شان دستگیر شده و اینبار نیز اخبار درگیری و اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و امور خارجه بر سر پیدا کردن مقصر و گفتاری مبنی بر سوتفاهمات موجود بیشتر به گوشمان رسید تا اخبار تلاش و پیگیری و محکوم کردن اقدام امارات و...

در این نامه خطاب به روحانی آمده است: علاقه مندان و دلسوزان انقلاب نسبت به آینده وجهه و نفوذ انقلاب اسلامی و اقتدار و عزت کشور و شهروندانش نگران هستند. نگران و منتقد مواضع نرم و آرام و دوستانه دستگاه دیپلماسی با دولت عربستان سعودی که نه تنها عامل فاجعه عظیم و غم بار منا بوده است بلکه تا گردن در خون ملت های مظلوم منطقه فرو رفته است. نگران عزت و آبرو مندی گذرنامه‌های نه شهروندان معمولی خودش بلکه عزت گذرنامه‌های وزرا و مسئولان خودش است.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در نامه به رئیس جمهور نوشت: از شما سوال می‌کنیم آیا خط مشی ابدی دیپلماسی کشور، زانو زدن، لبخند زدن، قدم زدن، دست دادن با دشمنان انقلاب و سیاست بالکن نشینی است؟ آیا فریادها و سرزنش‌ها و تلخندها و حملات فقط قرار است مصرف داخلی داشته باشند؟؟؟ آیا شان و اعتبار کشور پهناور و مقتدر منطقه در حد کشور کوچک امارات است که حیثیت و آبروی معلمان کشورمان را به تاراج ببرد و در نهایت قضیه به اسم سو تفاهم قانونی مختومه شود؟

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به سابقه دوساله دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی این نگرانی تشدید می شود که واقعا دولت چه مسیری را در زمینه دیپلماسی دنبال می‌کند؟؟ آیا در این شکل از دیپلماسی نشانی از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و راه و روش امام راحلمان به چشم می‌خورد؟ در دوسال گذشته انواع و اقسام تحقیرها توسط بیگانگان به ایرانی‌ها در خارج از کشور را شاهد بودیم که این امر مغایرت اساسی با وعده‌های دولت تدبیر و امید دارد که در اینجا برخی از این موارد را به اختصار شرح می‌دهیم.

در بند یک این نامه خطاب به روحانی آمده است: دولت شما در اولین امتحان تحقق وعده بازگشت عزت به پاسپورت‌های ایرانی یک عقب نشینی علنی و جهانی کرد. زمانی که شما حمید ابوطالبی رو به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد معرفی کردید، سنای آمریکا در عملی خلاف قوانین بین‌الملل، ورود ایشان به ایالت متحده را به‌ دلیل آنچه حضور فعال در ماجرای فتح لانه جاسوسی در سال 58 در تهران نامیده شد ممنوع کرد و اجازه نداد نماینده ایران وارد خاک آمریکا شود. البته مطمئنا هرکس دیگری هم که به جای آمریکایی ها بود ، وقتی سفرمسولان و مقامات اروپایی به ایران که همواره همراه با حواشی نظیر عدم احترام به مقامات ایرانی،دیدار با محکومان امنیتی،کشف حجاب و... را بدون هیچ موضع گیری مشخص و محکمی از طرف ایرانی نظاره می‌کرد؛ آن قدر فضا را برای خود مهیا می‌دید که بی واهمه به نقض قوانین بین المللی بپردازد.

در ادامه این نامه آمده است: فرودین 93 بود که پلیس امنیت ملی نروژ ، از اخراج 64 دانشجوی ایرانی در رشته‌های هسته‌ای و فناوری‌های نوین خبر داد. علت اصلی اخراج این دانشجویان، تحصیل آنها در رشته‌های فیزیک هسته‌ای، الکترونیک، متالوژی و مکانیک اعلام شد دانشجویان یادشده در اقدامی کاملا مغرضانه و بدون ارائه ادله محکمه پسند و قانونی، به تلاش برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با توسعه و بهینه‌سازی سلاح‌های کشتارجمعی و پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران متهم شدند! اما وزارت امور خارجه ترجیح داد این موضوع به حاشیه برود و پیگیری نشود که خدای ناکرده عوارض رسیدگی بر این پرونده دامن مذاکرات هسته ای را نگیرد و روند مذاکرات را کند نکند.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور به رئیس جمهور اعلام کرد: فروردین 94 دونوجوان ایرانی در راه بازگشت از عمره توسط ماموران فرودگاه جده مورد تعرض واقع شدند هرچند در ابتدا این خبر تکذیب و از آن به عنوان خبرسازی رسانه ای یاد شد اما بعدتر وزارت خارجه آن را رسما تایید کرد و البته با استفاده از واژه شبه تجاوز تلاش کرد تا از شدت حادثه بکاهد. هرچند این اتفاق تذکرات شدید!!! به کاردار عربستان در ایران را در پی داشت اما عملا پیگیری خاصی اتفاق نیفتاد و بعد از فشار افکار عمومی و تذکرات مراجع و مجلس دولت عمره مفرده را تعلیق کرد و البته تلاش‌هایی که در این میان برای انکار و توجیه این عمل شنیع به بهانه به هم نخوردن رابطه با عربستان انجام شد نیز از دید اذهان عمومی دور نماند. والبته این واقعه به اندازه حمله به جناب آقای علی مطهریدر شیراز نیز ارزش نداشت تا از طرف شما هیئتی عالی رتبه برای بررسی‌اش منصوب شوند.

در این نامه عنوان شده است: عربستان به صورت وحشیانه‌ای با بهانه‌های واهی به یمن حمله کرد و در سطح وسیعی دست به کشتار زنان و کودکان و افراد بی دفاع یمن زد. کشتی «ایران شاهد» با هماهنگی کامل با سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی ماموریت خود را آغاز کرده بود تا کمک‌های ایرانیان را به بندر حدیده یمن برساند اما به بهانه بازرسی در نزدیکی‌های سواحل یمن مجبور به تغییر مسیر به سمت جیبوتی که از پایگاه‌های ایالات متحده و اسرائیل است شد، با این حال قرار بود پس از تحویل بار کشتی به سازمان برنامه جهانی غذا، تنی چند از خبرنگاران و فعالان جنگی با هواپیما به تهران بازگردند اما اجازه این کار داده نشد.جیبوتی از دادن ویزا به سرنشینان کشتی ایرانی و حتی کارکنان آن هم که پاسپورت دریایی دارند، خودداری می‌کند و علت این ممانعت را «خاص بودن کشتی ایرانی» اعلام می‌کند! البه کشور جیبوتی اجازه فرود هواپیمای حامل کمک های ایران به یمن را نیز نداد.

در بند بعدی این نامه آمده است: گمرک ترکمنستان در اقدامی عجیب اقدام به دریافت مبالغ سرسام آور و بدون دلیل از رانندگان تریلی و مسافران ایرانی می‌کند و لغو صدور ویزای آنی کشورهای مالزی و عمان برای شهروندان ایرانی صورت می‌گیرد.

بر اساس این نامه، سختگیری شدید کشورهای گرجستان، اندونزی و مصر در ماه‌های اخیر برای دادن ویزا به ایرانیانو برخوردهای نامناسب با مسافران ایرانی در فرودگاه‌های قطر، امارات و بویژه کانادا انجام می‌شود.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور به رئیس جمهور در این نامه آورده است: در روزهای گذشته نیز شاهد حضور جک استراو عنصری گستاخ و نماینده استعمار پیر در ایام عزای اباعبدالله الحسین(ع) در استان‌های کشور به منظور خوشگذرانی هستیم. چه کسی می‌تواند توهین‌های این نماینده روباه پیر را به کشورمان فراموش کند؟ چه کسی می‌تواند گستاخی او را در مذاکرات هسته‌ای، زمانی که وی وزیر امور خارجه ی انگلیس بود به نمایندگان کشورمان فراموش کند؟ به راستی جناب آقای رئیس جمهور دستگاه دیپلماسی ما به راحتی می‌تواند از کنار هتاکان و گستاخان و جاسوسان عبور کند؟ یا امروز نیز باید شاهد پروژه نفوذ روباه باشیم؟

در این نامه خطاب به روحانی آمده است: این مسئله محل سوال است که هدف دولت جمهوری اسلامی از جلسه‌ها و دیدارهای متعدد با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که نقش خرابکارانه اش در مذاکرات و جنایاتش در وارد شدن ویروس خطرناک ایدز به کشور بر همگان مبرهن است در سطوح مختلف با مسئولان ذی ربط و بی ربط ایران آن هم با تاکید بر فراموش کردن جنایات گذشته فرانسه توسط شما و دیگر اعضای هیئت دولت چه می تواند باشد؟؟؟ این مطلب برای ما سوال است که دستگاه دیپلماسی از دیدارهای دوستانه و صمیمانه با وزیر امور خارجه آلمان که نماینده کشوری است که مقصر بسیاری از نفسهای سوزناک عزیزان و یادگاران دفاع مقدس است قرار است به چه موفقیتی دست پیدا کند؟؟؟

در ادامه نامه آمده است: نشست و برخاست و اتحاد با کشورهای مستضعف عالم که عین دیپلماسی حضرت امام است در کجای سیاست‌های دولت شما جا دارد؟؟ برای تمامی دانشجویان نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی که دل در گرو ارزهاش اصیل انقلاب اسلامی دارند جای بسی پرسش است که این لبخندها و تساهل و تسامح پی در پی و یک طرفه تاکنون چه نفعی برای کشور داشته و یا قرار است چه دستاوردی داشته باشد؟؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه کشور به رئیس جمهور در این نامه آورده است: اما مطالبه اصلی این است ،حال که چندی است از فاجعه منا می‌گذرد و معلمان ایرانی آزاد شده‌اند و علی الظاهر برای اجرای برجام نیز مشکلی وجود ندارد خارج از مسائل و منازعات حزبی و جناحی در کشور مطالبه جدی آن است که اولا راهبرد اصلی خود برای سیاست خارجه دولت یازدهم را معین کنید،ثانیا برنامه و چشم انداز دولت جمهور اسلامی ایران در راستای تشکیل کمیته حقیقت یاب و بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا مشخص و اعلام کرده و نگذارید خون هموطنانمان زیر دست و پای آداب دیپلماتیک و دیدارهای اتفاقی و غیراتفاقی پایمال شود و انتظار می رود با مواضع بهنگام و مقتدر و حکیمانه عزت و حیثیت شهروندان ایران اسلامی در سراسر عالم حفظ و حقوق ایشان اعاده شود.