قرارداد ۱.۲۷ میلیاردی امارات با سوئد برای خرید هواپیمای جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قرارداد میان امارات و شرکت هواپیمای سازی Saab سوئد امضا شده برای خرید دو هواپیمای جاسوسی و به روز رسانی دو هواپیمای قدیمی است.

این قرارداد در نمایشگاه هوایی دبی که از دیروز آغاز به کار کرده امضا شده است.

در نمایشگاه امسال، بیش از ۱۱۱۰ شرکت کننده، تولیدات خود در این زمینه را به معرض عموم می گذارند. نمایشگاه هوایی امسال با حضور شیخ محمد بن رشید المکتوم، معاون رئیس جمهوری امارات عربی متحده بازگشایی شد. در نمایشگاه امسال، علاوه بر ارائۀ جدیدترین فناوری های هوایی، بخش امنیت پرواز نیز بویژه در هواپیماهای مسافربری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

نمایشگاه هوایی دبی فرصت خوبی برای صاحبان صنعت هواپیماسازی و خریداران برای عقد قراردادهای تجاری است و انتظار می رود بیش از ۶۵۰۰۰ نفر طی چهار روز از این نمایشگاه بازدید کنند.