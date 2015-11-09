غرضی: بسته تحرک اقتصادی به نفع بانکها و رباخواران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غرضی وزیر دولت سازندگی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید بر کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران اظهار کرد: هیچ گروه و حزب سیاسی از من برای حضور در لیست انتخاباتی اش دعوت نکرده است، زیرا من در طول عمر سیاسی خود عضو هیچ گروه و جناح خاص سیاسی نبوده ام.

وی افزود: من در انتخابات ثبت نام می کنم و هر چه خدا خواست همان می شود. فرهنگ و روحیه من به گونه ای است که خیلی نمی توانم با گروه های سیاسی همراه باشم.

وزیر دولت سازندگی در پاسخ به این سئوال که واقعیت های اقتصادی برجام چیست و چقدر می توانید در کشور تحرک اقتصادی ایجاد کند؟ تصریح کرد: اینقدر هزینه های دولت زیاد است که اگر به جای یک میلیون بشکه، دو میلیون بشکه نفت هم بفروشیم، خیلی کمکی به حال مردم نخواهد شد و فقط می تواند مقداری از مشکلات دولت را کم کند و بدهکاری هایش را نیز بهبود بخشد.

غرضی تاکید کرد: تا وقتی که تولید سامان پیدا نکند و تا زمانی که هزینه پول بالا باشد، شما باید وام های با سود ۲۴ تا ۲۵ درصد به تولیدکننده بدهید، در این شرایط آیا می توانید با رقبای خود مثل ترکیه و چین رقابت کنید؟

وی افزود: ارزش های افزوده در ایران تولید نمی شود، بلکه بیشتر ارزش رانت و پول است که در کشور اضافه می شود.

غرضی خاطرنشان کرد: مردم نیز می دانند آنقدر گرفتاری های دولت زیاد است که حتی اگر بتواند وضع موجود را هم حفظ کند، هنر کرده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بسته تحرک اقتصادی دولت چقدر می تواند موثر باشد؟ گفت: بسته تحرک اقتصادی بیشتر به نفع بانکها و رباخواران است، این بسته بیشتر برای این است که خودروسازی را نجات دهد؛ در صورتی که یک طرح اقتصادی باید نجات دهنده کل تولید باشد.