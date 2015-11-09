تقاطع غیرهم سطح جبلیه ظرف ۱۰ ماه احداث می شود

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه های متعدد شهری در کرمان، اظهار کرد: به زودی چهره شهر کرمان متحول می شود.

بابایی با اشاره به آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح جبلیه افزود: مجوزهای لازم برای این اجرای این پروژه اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه همواره در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل شاهد حجم ترافیکی بالایی در این منطقه از شهر بودیم، ادامه داد: اجرای این پروژ باعث تسهیل عبور و مرور در رینگ شهری می شود.

شهردار کرمان یادآور شد: تمام توان خود را برای اجرای سریع این پروژه به کار خواهیم گرفت و در نظر داریم این پروژه را ظرف مدت ۱۰ ماه آینده به اتمام برسانیم.

بابایی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت این زیرگذر براساس تهاتر با پروانه‌ ساختمان خواهد بود، یادآور شد: اجرای این پروژه بار مالی نقدی به شهرداری تحمیل نمی‌ کند.

وی همچنین در خصوص پروژه تقاطع میدان آزادی نیز اظهار کرد: عملیات حفاری ضلع شمالی این میدان هفته آینده آغاز خواهد شد.

بابایی ادامه داد: در نظر داریم با سه شیفت کاری این پروژ را ظرف مدت ۲۰ ماه به اتمام برسانیم.