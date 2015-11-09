۲۵ هزار نفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رحیمی ظهر دوشنه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه ۲۵ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند، اظهار داشت: این تعداد کودک و نوجوان از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در سطح استان بهرمند می شوند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۱ مرکز کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان در سطح استان دایر است که خدمات این کانون را به کودکان و نوجوانان ارائه می دهد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کوکان و نوجوان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری یک واحد کتابخانه سیار وجود دارد که به ۳۰ روستا تردد می کند و این روستاها را تحت پوشش دارد و کتاب های کودک و نوجوان در این روستاها ارائه می شود.

وی عنوان کرد: یکی از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان چهارمحال و بختیاری آموزش زبان است که هم اکنون حدود چهار هزار نفر از خدمات آموزشی زبان این کانون بهره مند شده اند.

فرزاد رحیمی اظهار داشت: در تلاش هستیم که خدمات آموزشی زبان را در شهرستان های استان گسترش بدهیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کوکان و نوجوان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری کتابخانه های عمومی نشست کتابخوان در روز ۲۳ آبان در شهرکرد برگزار می کند.

وی تاکید کرد: در این نشست ۱۵ کتاب کودک معرفی می شود.

فرزاد رحیمی اظهار داشت: به مناسبت هفته کتابخوانی خیابان کودک نیز در شهرکرد نامگذاری می شود و این خیابان نیز با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی افتتاح می شود.

حاشیه های نشست مطبوعاتی

در ابتدای مراسم نشست مطبوعاتی مراسمی برای گرامیداشت فوت مدیر روابط عمومی با حضور خانواده این مرحوم و خبرنگاران برگزار شد که یک لوح یادبود به همسر و مادر این جانباخته حادثه منا اهدا شد.

عبدالصالح جهانبازی مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کوکان و نوجوان چهارمحال و بختیاری بود که در حادثه منا فوت کرد.

در پایان مراسم نشست مطبوعاتی اهدای یک بازی فکری کودکانه و کتاب شعر کودک به خبرنگاران نیز از حاشیه های این نشست مطبوعاتی بود و این اقدام در حالی انجام شده است که بسیاری از خبرنگار حاضر در جلسه از پیشکسوتان مطبوعات بودند.