مردم جنوب کرمان از رودخانه و مسیل ها دوری کنند

محسن صالحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: سامانه ای بارش زا از دیروز وارد استان کرمان شده است و بیشترین حجم فعالیت این سامانه در جنوب و جنوب غرب استان کرمان خواهد بود و موجب بروز بارانهای سیل آسا خواهد شد.

وی به مردم هشدار جدی داد که از مسیلها و بستر رودخانه ها دور شوند و از این مکانها رفت و آمد نکنند.

صالحی با شاره به بروز سیلاب در برخی مناطق ادامه داد: گروههای امدادی در منطقه حضور دارند و در صورت لزوم به حادثه دیدگان احتمالی از سیلاب کمک رسانی خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان کرمان خواستار امادگی کامل تمام دستگاههای دولتی در جنوب کرمان شد و افزود: پیش بینی می کنیم بارانها تا اواخر این هفته همچنان ادامه داشته باشد.

وی از کشاورزان و دامداران خواست تدابیر لازم را رعایت کنند و در مسیر سیلابها نیز قرار نگیرند.

وی از آمادگی کامل هلال احمر، راهداری، اورژانس، آتش نشانی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی خبر داد.