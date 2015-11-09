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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

دیدار وزیر ارتباطات با وزیر اقتصاد ارمنستان؛

مذاکره برای کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به اوراسیا

مذاکره برای کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به اوراسیا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان از مذاکره برای کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اوراسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان، گفت: دو کشور در ارتباط با گسترش سطح همکاریهای اقتصادی، دارای دیدگاه مشترک هستند.

وی با اشاره به ریاست خود بر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت: ارمنستان جزء کشورهای اتحادیه اوراسیاست و مایل هستیم از ظرفیت های آن در ارتباط با صادرات کالا به بازار روسیه و دیگر کشورهای عضو اوراسیا استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اینکه تعرفه ورود کالاهای ایرانی به روسیه و کشورهای عضو اوراسیا بالای ۲۰ درصد است که رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می کند، با ارمنستان و هم روسیه جهت کاهش تعرفه در حال مذاکره هستیم.

وی از همراهی هیات بزرگ بخش خصوصی ارمنستان به همراه وزیر اقتصاد این کشور به ایران خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه معاون وزیر ارتباطات ارمنستان نیز دراین هیات حضور دارد کلیات گسترش روابط اینترنت، مخابرات، پست، همکاری در زمینه تحقیق و پژوهش (R&D ) و فعال کردن بخش خصوصی دو کشور در حوزه ICT مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که این مذاکرات توسط معاونین وزرای ارتباطات دو کشور پیگیری و تا فردا ادامه خواهد داشت.

دکتر واعظی همچنین از سفر خود به روسیه همراه با هیات بزرگ از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی خبر داد و از اهداف خود از این سفر به بازاریابی گسترده کالاهای ایرانی اشاره کرد و گفت: بازار روسیه بازار بزرگی است که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران می تواند به بخشی از بازار صادراتی ما تبدیل شود.

کد مطلب 2961774

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