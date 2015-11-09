مذاکره برای کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان، گفت: دو کشور در ارتباط با گسترش سطح همکاریهای اقتصادی، دارای دیدگاه مشترک هستند.

وی با اشاره به ریاست خود بر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت: ارمنستان جزء کشورهای اتحادیه اوراسیاست و مایل هستیم از ظرفیت های آن در ارتباط با صادرات کالا به بازار روسیه و دیگر کشورهای عضو اوراسیا استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اینکه تعرفه ورود کالاهای ایرانی به روسیه و کشورهای عضو اوراسیا بالای ۲۰ درصد است که رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می کند، با ارمنستان و هم روسیه جهت کاهش تعرفه در حال مذاکره هستیم.

وی از همراهی هیات بزرگ بخش خصوصی ارمنستان به همراه وزیر اقتصاد این کشور به ایران خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه معاون وزیر ارتباطات ارمنستان نیز دراین هیات حضور دارد کلیات گسترش روابط اینترنت، مخابرات، پست، همکاری در زمینه تحقیق و پژوهش (R&D ) و فعال کردن بخش خصوصی دو کشور در حوزه ICT مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که این مذاکرات توسط معاونین وزرای ارتباطات دو کشور پیگیری و تا فردا ادامه خواهد داشت.

دکتر واعظی همچنین از سفر خود به روسیه همراه با هیات بزرگ از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی خبر داد و از اهداف خود از این سفر به بازاریابی گسترده کالاهای ایرانی اشاره کرد و گفت: بازار روسیه بازار بزرگی است که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران می تواند به بخشی از بازار صادراتی ما تبدیل شود.