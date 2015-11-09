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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

در پی اعتراض استاندار اردبیل به برنامه فتیله مطرح شد؛

مردم اردبیل اجازه شکستن صفوف به هم فشرده ملت را نخواهند داد

مردم اردبیل اجازه شکستن صفوف به هم فشرده ملت را نخواهند داد

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: مردم هوشمند استان اردبیل اجازه شکستن صفوف به هم فشرده ملت مسلمان ایران را به دشمنان نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مجید خدابخش در واکنش به پخش برنامه توهین‌آمیز فتیله از صداوسیما، طی مکاتبه‌ای با وزیر کشور، انزجار و اعتراض شدید مردم شریف و ولایت مدار استان اردبیل را از این اقدام ناشایست  و غیرقابل‌توجیه عوامل برنامه اعلام کرد.

وی افزود: جداَ و مؤکدا انتظار می‌رود ضمن برخورد شدید با سازندگان برنامه و مدیران مربوط و تنبیه مقصران اصلی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در آینده چنین اقدامی تکرار نگردد.

استاندار اردبیل تأکید دارد که مردم هوشمند استان اردبیل اجازه نخواهند داد تا فرصت‌طلبان و دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم در این مقطع حساس و تاریخی که کشور در حال عبور از بحران‌های بین‌المللی و آماده شدن برای جهش اقتصادی است، از چنین اقدام بی‌تدبیری بنام هنر، در شکستن صفوف به هم فشرده ملت مسلمان ایران بهره‌برداری نمایند.

کد مطلب 2961777
محمد میرزایی ناطق

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