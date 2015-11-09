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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

بررسی ارسال سامانه های جنگ الکترونیک زمینی به ایران توسط روسیه

بررسی ارسال سامانه های جنگ الکترونیک زمینی به ایران توسط روسیه

یک مقام شرکت سازنده فن آوری های رادیو-الکترونیکی روسیه اعلام کرد که مسکو ارسال سامانه های جنگ الکترونیک زمینی به ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه درراستای تقویت سیستم دفاعی ایران، ارسال سامانه های جنگ الکترونیکی زمینی به ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

«ایگور ناسنکو» معاون اول مدیر عامل مرکز فن آوری های رادیو-الکترونیکی روسیه در نمایشگاه صنایع هوایی دبی-۲۰۱۵ گفت: درصورتیکه اوضاع سیاسی به ما اجازه دهد، آماده ایم تا ارسال سامانه های جنگ الکترونیک زمینی به ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

این شرکت (KRET) که بخشی از سازمان فن آوری های دولتی روسیه (روستِک) است، در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده و دارای ۹۵ شرکت صنعتی رادیو الکترونیک تابعه است.

مرکز فن آوری های الکترونیکی روسیه تاکنون چندین سامانه جنگ الکترونیکی پیچیده شامل سامانه های EW،Moskva-۱ و سامانه های دفاع هوایی ویژه، بالگردهای نظامی و غیر نظامی و تجهیزات و سامانه های هشداری مربوط به گلوله باران را تولید کرده است.

کد مطلب 2961784

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