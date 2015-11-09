جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۱۶ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۴ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۴۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۶ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۴۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۶۲ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۳۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۷۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)