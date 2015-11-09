به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فتح الله حقیقی اظهار داشت: امروزه سرعت و رشد فناوری اطلاعات به صورت نمایی است و اگر برنامه ریزی صحیح و متوازن در راستای توسعه فناوری اطلاعات تدوین نشود با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح پایش تصویری که از زمره نیازهای اساسی مدیریت شهری است باعث نظم‌بخشی به تردد خودروها در سطح شهر و نیز کنترل کیفی خیابان‌ها خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با مهم برشمردن اجرای این طرح در استان افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال ارتقاء و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در استان بوشهر هستیم و تاکنون در این راستا گام های مهمی برداشته شده است.

حقیقی گفت: ما در استان بوشهر طرح پایش تصویری را به اساس نقشه راه توسعه زیرساختی فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: پایش تصویری ضمن ارائه خدمات بهینه به ذینفعان، مدیران را برای تصمیم گیری به هنگام و دقیق کمک می کند.