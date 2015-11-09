آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون زبان انگلیسی پيشرفته (Tolimo:E-A۲۰۱۵) از روز سه‌‌شنبه ۱۹ آبان بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: نام و نام‌خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هرگونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۰ آبان صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.

آدرس باجه رفع نقص کارت دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان های ۱۵ و ۱۶ است.