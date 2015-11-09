خرید گندم در چهارمحال و بختیاری ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حمیدرضادانش گفت: میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط ۳۶ مرکز خرید درسال ۹۴به میزان ۵۹ هزار و ۱۳۳تن رسید که نسبت به سال گذشته ۴۶درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: علت افزایش درسال جاری رعایت اصول فنی از جمله استفاده از بذور اصلاح شده، رعایت تاریخ کاشت مناسب، کاشت مکانیزه گندم، استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی، استفاده از دستگاههای کشت مستقیم، مبارزه با علفهای هرز و سن گندم وآبیاری به موقع است.

وی افزود: بابت خرید این میزان گندم ۶۸میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پیش بینی می شود که درسال زراعی ۹۵-۹۴ بیش از ۱۱۲هزار تن محصول گندم در این استان برداشت شود.