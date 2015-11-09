برخی سخنان توهین به دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد: آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) به برپایی نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و با تاکید بر نقش اساسی و بی بدیل رسانه ها در اطلاع رسانی شفاف، ارتقا سطح آگاهی های عمومی و ترویج اخلاق حسنه در جامعه گفت: همواره از مطبوعات و رسانه ها خواسته ایم که با توجه به نقش مهمی که دارند به قوه قضاییه کمک کنند و البته با توجه به این نقش حساس باید از هر جهتی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند نقش خود را در پیشگیری از انواع مفاسد ایفا کنند

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به قضات محترم نیز همواره یادآور شده ایم که در رسیدگی های خود به پرونده های مطبوعاتی، به نقش و جایگاه اطلاع رسانی، بازدارندگی و آگاهی بخشی مطبوعات توجه داشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری این نکته که ایفای نقش و رسالت مطبوعاتی باید «همراه با اخلاق نقد و موازین اخلاقی و قانونی» صورت گیرد، افزود: نمی توان به بهانه و ادعای نقد توهین کرد و یا افترا بست و کارهای خلاف امنیت کشور انجام داد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه بعضی رسانه ها به تشویش افکار عمومی دامن می زنند و بر این اساس دستگاه قضایی موظف است در عین حمایت از مطبوعات، از بروز جرایم پیشگیری کند و قابل قبول نیست که رسانه ها به جای ایفای نقش آگاهی بخشی و ارتقای سطح جامعه و ترویج اخلاقیات با گرفتن پول و برخلاف امنیت کشور برای اجانب کار کنند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: در سالیان گذشته بحثی درباره مصونیت نمایندگان مجلس مطرح شد که به موجب آن برخی معتقد بودند نمایندگان اگر مطالبی خلاف واقع عنوان کردند که مصداق توهین و افترا بود؛ مصون هستند که البته شورای نگهبان به صراحت آن را رد کرد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به طریق اولی این موضوع درباره مطبوعات هم صدق می کند؛ البته تشخیص این مسائل با قاضی است؛ بنابراین کسانی که خارج از رسیدگی به پرونده هستند حق ورود ندارند.



آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار به انجام وظایف خود می پردازد و هیچ گونه ضعف و خوفی از فشارها به خود راه نمی دهد خطاب به قضات گفت: بسیاری از اهالی مطبوعات و رسانه ها ممکن است نسبت به قانون و عبور از خطوط قرمز آگاهی نداشته باشند و بی توجهی کنند بنابراین به قضات محترم توصیه مکرر کرده ایم که شدیدترین مجازاتها را برای کسانی که بدون آگاهی به قانون از خطوط قرمز عبور کرده اند اعمال نکنند و با این ملاحظه، در مجازاتهای مقرر تخفیف لازم را بدهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های صورت گرفته علیه قوه قضاییه در آستانه برگزاری انتخابات و با تاکید بر اینکه روند دستگاه قضایی رعایت قانون و مصالح کشور براساس نص قانون اساسی است، افزود: این گونه فشارها و هجمه ها در مباحثی مانند حقوق بشر نباید تاثیری در کار ما بگذارد که البته نمی گذارد و صحبت ما با مطبوعات و مسئولان کشور این است که به قوه قضاییه که رکن نظام است کمک کنند و بدانند که بخش قابل توجهی از امنیت کشور به خاطر صلابت و اقتدار قوه قضاییه در کنار سایر ارکان است.

تا امروز از هرگونه سخن تنش آفرین و اختلاف انگیز که به نفع و مصلحت کشور نبوده؛ اجتناب کرده ام

رئیس دستگاه قضا سپس به سخنان دیروز رئیس جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و گفت: تا به امروز از هرگونه سخنان تنش آفرین و اختلاف انگیز که به نفع و مصلحت کشور و حفظ همدلی، اخوت و همکاری نیست؛ اجتناب کرده ام و از این پس نیز همین گونه خواهد بود منتها از این جهت که رئیس جمهور محترم گفتند باب نقد در کشور باز است و به «النصیحته لائمه المسلمین» تمسک جستند و اینکه حتی به حاکم مسلمین هم می توان نقد کرد، بنابراین طبعا به مقامات پایین تر هم می توان نقد کرد؛ چند نکته را از باب نصح مطرح می کنم.

آیت الله آملی لاریجانی با تصریح بر اینکه «نباید نسبت به قوه قضاییه جفا کرد» افزود: همه می دانند که همواره از دولت حمایت کرده ام؛ بعد از این هم حمایت خواهم کرد چرا که معتقدم باید با همدلی حرکت کنیم، مردم از ما حل مشکلات را می خواهند نه اینکه هر روز حاشیه ای ایجاد کنیم و مشکلی بر مشکلات بیفزاییم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله اینکه قوه قضاییه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می شود، باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه این طور شده است که افترا است و اگر غیر از آن باشد اهانت است، چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم است و با وجود تنگناهای شدید و مشکلات متعدد بودجه و امکانات، در طول سال 15 میلیون پرونده را رسیدگی می کند مورد عتاب و خطاب وهن آمیز قرار دهیم و مستمسکی برای بدخواهان.

رئیس قوه قضاییه این بخش از سخنان رئیس جمهور را که «از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود» نادرست و خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی دانست و گفت: چرا با سخنانی که به قول طلبه ها از سنخ تناقض صدر و ذیل است به حرف های خلاف واقع دامن می زنیم و این طور القا می کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضاییه سیطره دارد که امروز می گوید و فردا فردی دستگیر می شود، اینها سخنان خلافی است که هیچ گاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم. البته ممکن است روزنامه ای تخلف کند و از اطلاعات خود به نحو نادرست استفاده کند، این ربطی به دستگاه قضایی ندارد.



آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع برجام و برخی نقدهای افراطی و در کنار آن تحمل نکردن برخی نقدهای سازنده و درست اشاره کرد و گفت: واقعا برخی منتقدان برجام بی انصافی کردند و حرف های بسیار افراطی و خلاف واقع زدند که حتی به نظر بنده برخی از آنها جرم بود و گمان ندارم اینها عده چندانی باشند و در مقابل این گروه منتقدان عاقل، متدین و اهل فنی قرار دارند که به جای جای این تفاهم منتقد هستند. بنده در طول مدت مذاکرات، همواره از تیم مذاکره کننده و دولت محترم حمایت کردم و اکنون هم چنین است. تیم مذاکره کننده افراد متدینی بوده اند، با تلاش شبانه روزی کاری را به جلو برده اند که آسان نبود و لذا حاصل کار آنان سزاوار هر گونه تقدیر و تشکر است.

تفاهم برجام، کاری عاقلانه و تدبیری معقول بود. اما دلیلی وجود ندارد که این مسئله ملازمه¬ای با افتخار ملی بودن داشته باشد. لااقل برای بنده روشن نیست که آیا واقعا نتایج برجام افتخار آمیز است ما در این تفاهم چیزهای بسیاری داده ایم و چیزهای بسیاری هم تحصیل کرده ایم در مجموع به نظر می رسد تفاهم قابل قبولی است. اما با وجود امتیازات بسیاری که داده ایم، چه افتخاری وجود دارد؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مسئله برجام با توجه به مجموعه مقدورات و شرایط، کاری عقلانی صورت گرفت که اشکالی هم ندارد و ما امتیازاتی دادیم و امتیازاتی هم گرفتیم تصریح کرد: مسئله اساسی این است که اختلاف نظر بر سر این مسائل طبیعی است و نباید با لحنی سخن گفته شود که مخالفین، جریانی برخلاف مردم هستند و برخلاف مردم سخن می گویند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: امیدوارم حرف های مطرح شده درباره امید واعتدال را همچنان دنبال کنید نه اینکه کسانی را که حق مدارانه دفاع و نقد می کنند زیر سوال ببریم.



رئیس قوه قضاییه در پایان سخنان خود به موضوع انتخابات و وظایف دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و با اعلام اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظایف، کمیته هایی را برای انجام وظایف مربوطه در انتخابات تشکیل داده و می دهد گفت: این سخن که گفته شده است «همه باید بتوانند افراد موردنظر خود را در لیست های انتخاباتی ببینند» سخن مقبولی نیست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هر کشوری ضابطه و قانون خود را دارد و باید دید براساس آن قوانین و ضوابط افراد شرایط لازم را دارند یا خیر و این شدنی نیست که افراد غیر واجد صلاحیت یا مشکوک الصلاحیت وارد صحنه انتخابات شوند و شورای محترم نگهبان هم تایید کند و ما نیز نباید در مسیر انتخابات سخنانی مطرح کنیم که توقعات غیرقانونی را بالا ببرد و موجب شود که برخی ها بگویند آنقدر کاندیدا معرفی می کنیم که شورای نگهبان نتواند در مقابل آن بایستد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «اتفاقا شورای نگهبان باید قاطعانه بایستد و هر کسی که شرایطش را ندارد رد کند» گفت: شورای نگهبان قطعا در راه انجام وظایف قانونی و شرعی خود خواهد ایستاد و فرقی نمی کند که چه اندازه غیرواجد صلاحیت باشند: چه دو هزار نفر و چه ده هزار نفر طبیعی است که اگر واجد شرایط نباشند رد می شوند تا افرادی نتوانند مهندسی کنند و بگویند اینقدر آدم می فرستیم که شورای نگهبان جرات نداشته باشد آنها را رد کند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور افزود: البته روشن است در این راه باید حقوق مردم و کاندیداهای واجد شرایط رعایت شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مسئولان هیئت های اعزامی به شهرستانهای استان مازندران گزارش های مبسوط خود را ارائه کردند و جمع بندی سفر هیئت عالی قضایی به استان مازندران صورت گرفت.