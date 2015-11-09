برترین تصاویر جهان در ۱۸ آبان ۹۴

آلودگی هوا در «دهلی نو» پایتخت هند به وضعیت بحرانی رسیده است. (AP)
رقابت های سنتی در بازار مال فروشان آرژانتین (AFP)
راه رفتن مرغ روی کابل برق بالای گل و لای ناشی از شکسته شدن سد در برزیل (AFP)
اعتراض مردم رومانی علیه اختلاف طبقاتی در این کشور (Getty)
تصویر گل خشخاش قرمز بر برج الیزابت در لندن در مراسم قربانیان جنگ جهانی اول (AFP)
برگزاری جشن سنتی در چین (Xinhua)
نمایش نیروی هوایی امارات در آسمان دبی (Reuters)
مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه (Getty)
جوان مصری در انتظار رسیدن بازدید کنندگان اهرام مصر (Reuters)
مسابقه جایزه بزرگ اسکیت در پکن چین (EPA)
شیرجه در آب های دریاچه «ژنو» سوئیس (AFP)
نمای زیبا از کهکشان راه شیری (PA)
ساخت تیزر تبلیغاتی برای فروش محصولات پرواز در چین (China Daily)
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