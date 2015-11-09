برترین تصاویر جهان در ۱۸ آبان ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات آلودگی هوا در هند، رقابت های اسب سواری سنتی در آرژانتین، شکسته شدن سد آب در برزیل و مراسم یادبود قربانیان جنگ جهانی اول در انگلیس خواهید دید.