ذخایر استراتژیک آب کاهش یافت/ تغییر الگوی بارش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: مشارکت کشور ما با آلمان به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود و وزارت نیرو از این همکاریهای دو جانبه به خوبی حمایت خواهد کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: موضوع آّب در ایران و در سیاستها و برنامههای دولت جایگاه ویژهای دارد به طوری که در سه محور اصلی در برنامه پنج ساله ششم به آب، محیط زیست و صندوقهای تامین اجتماعی توجه ویژهای شده است.
وی با بیان اینکه دو مسئله اول موضوعی است که وزارت نیرو و صنعت آب و برق در آن نقش بسیار مهمی را ایفا میکند، اظهارداشت: در موضوع آب و محیط زیست وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق تنها بازیگر اصلی نیستند بلکه سایر نهادها نیز نقشهای مهمی ایفا میکنند.
چیتچیان، قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک را از عوامل مهم دانست و تاکید کرد: کشور ما با ۱۵ سال خشکسالی مستمر روبرو بوده و این شرایط را برای ما سختتر کرده است. آمارها نشان میدهد که میزان آب تجدیدشونده کشور از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
وزیر نیرو، عامل اساسی تغییر الگوهای بارش در کشور را موضوع تغییر اقلیم دانست و گفت: هماکنون در کشور به جای بارندگیهای ممتد شاهد بارندگیهای کوتاهمدت هستیم و بر این اساس اّب باران تبخیر شده و به منابع آب زیرزمینی و سطحی اضافه نمیشود، همچنین افزایش درجه حرارت و تبخیر منجر به کاهش منابع آب در کشور ما شده و ما روز به روز شاهد افزایش شدید مصرف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی هستیم.
وی ادامه داد: آب یک زیرساخت اصلی جهت توسعه و تامین حیات بشر است زیرا که سلامتی مردم در گرو تامین منابع آب کافی است. وزیر نیرو تاکید کرد: اکنون وزارت نیرو با اولویتهایی که مدنظر دارد میخواهد بر این مشکلات فائق آمده و این اولویتها زمینههای همکاری شرکتهای آلمانی و ایرانی را فراهم خواهد کرد.
چیت چیان، اولویت دیگر وزارت نیرو را توسعه ابزارهای اندازهگیری چه در شبکههای شهری، آبیاری و زهکشی دانست و گفت: مهمترین مسئله اندازهگیری آب است که اهمیت بسیاری برای ما دارد و نتیجه این کار هوشمند کردن شبکه های آب کشور خواهد بود.
وی افزود: توسعه شبکههای فاضلاب و احداث تصفیهخانههای فاضلاب در بخش شرب، صنعت، شهری، ساختمانی و محلات تنها در حوزه جلوگیری از آلودگی آب معنا پیدا میکند. ما ناچار هستیم به تصفیه آب نیز توجه ویژهای داشته باشیم، چرا که تصفیه آب از نیترات و فلزات سنگین ما را ناگزیر کرده که از منابع نامتعارف آب استفاده نکنیم.
وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۲۵ میلیمتری میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور افزود: قرار داشتن ایران در منطقه ای خشک، محدودیت های منابع آب و مواجهه با خشکسالی مستمر ۱۵ ساله، سبب شده تا موضوع آب به عنوان مهم ترین و اصلی ترین موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد.
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