ممنوعیت اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهارداشت: در این جلسه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد که هرگونه اخذ وجه بابت تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی ممنوع و خلاف قانون است.

وی ادامه داد: براساس این تصمیم، هر اطلاعاتی که در دولت تولید شده است از منابع عمومی بوده و هر وجه اخذ شده طبق قانون اساسی باید به خزانه برود، به نوعی جیب به جیب دولت است و نباید اخذ شود.

به گزارش مهر، در این جلسه نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات حضور داشت.